Starlink baja el precio del plan de internet residencial por promoción, ¿cuál es la nueva tarifa?

Starlink baja sus precios para el hogar

En la página oficial de Starlink, anuncia que sus servicios de internet tendrán una reducción de costos en la tarifa mensual y del hardware. El precio por el Kit estándar pasará a un precio de 6,079 pesos, una reducción de 1,520 pesos de la tarifa original.

Por su parte, la suscripción mensual durante el primer año será de 520 pesos, cuando suele estar en 1,000 (Lite) o 1,250 pesos (Residencial).

Captura de pantalla de https://www.starlink.com/mx el 22 de septiembre de 2025.

No obstante, estas tarifas están limitadas, ya que solo estarán disponibles hasta el 26 de septiembre de 2025 y en áreas seleccionadas no especificadas en el anuncio. Por ello, antes de contratar, se recomienda a los usuarios consultar la cobertura y precio de su residencia en el sitio de de Sarlink.

En un ejercicio de prueba, Expansión consultó una dirección de la Ciudad de México, y los costos de promoción no aplicararon. El costo del Kit estándar siguió siendo el original, de 7,599 pesos, con un servicio residencial de 1,250 pesos mensuales.

El monto total a pagar fue de 22,274 pesos, que incluye los siguientes conceptos:

Pago mensual recurrente

Residencial - 1,250 pesos

Costo del servicio regulatorio - 55 pesos

Pago único

Kit Starlink estándar - 7,599 pesos

Recargo por demanda - 14,200 pesos

Envío y gestión estándar - 475 pesos

Captura de pantalla de prueba de consulta de servicio.

¿Cómo funciona el internet satelital de Stalink?

Stalink cuenta con una red satelital de SpaceX que utiliza una órbita terrestre baja y ofrece internet de banda ancha y baja latencia, apta para el streaming, juegos en línea, videollamadas y más actividades.

“Starlink es una constelación de miles de satélites que orbitan el planeta mucho más cerca de la Tierra, a unos 550 km, y que cubren todo el globo terráqueo. Debido a que los satélites Starlink están en una órbita baja, la latencia es significativamente menor: alrededor de 25 ms en lugar de más de 600 ms”, dice el sitio oficial en México.

El servicio llama la atención ya que afirma que es una opción más de conectividad, sobre todo en lugares remotos donde casi no llegan los operadores de internet de fibra óptica, por ejemplo.

De este modo, funciona con una antena que basta instalar en casa y apuntarla hacia el cielo para comenzar a recibir la señal.

¿Cuáles son los planes?

El servicio personal tiene dos modalidades generales: residencial, que consiste en una conexión en el hogar, e itinerante, para contar con internet en casi cualquier parte del mundo, ideal para quien debe viajar constantemente.

El servicio Residencial, a su vez, tiene dos tarifas y servicios diferentes:

Residencial Lite: Para hogares pequeños y de poco uso, con datos básicos ilimitados. Tiene menos prioridad y es menos veloz durante las horas de demanda. El costo es de 1,000 pesos mensuales.

Residencial: Para todos los hogares, con datos ilimitados por un costo de 1,250 pesos mensuales.

Por su parte, el Itinerante, tiene dos planes:

Itinerante de 50 GB: por 900 pesos al mes.

Itinerante ilimitado: a 2,000 pesos mensuales.

En ambos casos, cuenta con una cobertura en todo el país, incluso en las costas, apto para viaje internacional y puede pausar el servicio con el Modo de espera. En el plan de 50 GB, se puede pagar por GB adicionales.

En cuanto a la tecnología, Starlink tiene dos kits de hardware disponibles para la conexión:

Mini: Portátil y de tamaño compacto, recomendable para aplicaciones básicas, con una cobertura de hasta 112 m². El precio es de 4,999 pesos.

Estándar: Para uso intensivo de internet y con una cobertura de hasta 297 m². Cuenta con un Router WiFi Gen 3. El precio regular es de 7,599 pesos.