Amazon pagará 2,500 mdd por acusaciones de engaño en suscripciones a Prime

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) dijo el jueves que Amazon deberá pagar 2,500 millones de dólares en multas y compensaciones a los suscriptores del servicio Prime para resolver el caso que alega que el gigante minorista suscribió a los usuarios sin su consentimiento y dificultó su cancelación.

De esa cantidad, 1,500 millones de dólares se destinarán a un fondo para reembolsar a los suscriptores de Prime que cumplan los requisitos y Amazon no admitirá haber cometido ninguna irregularidad como parte del acuerdo, según la FTC.

Andrew Ferguson, presidente de la FTC, calificó la sanción como una “victoria monumental” y señaló que el organismo está comprometido en “luchar cuando las empresas intentan engañar a los estadounidenses comunes y corrientes para quedarse con sus salarios duramente ganados”.