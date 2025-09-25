Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tecnología

Amazon pagará 2,500 mdd por acusaciones de engaño en suscripciones a Prime

De esa cantidad, 1,500 millones de dólares se destinarán a un fondo para reembolsar a los suscriptores de Prime que cumplan los requisitos.
jue 25 septiembre 2025 01:00 PM
Amazon pagará 2,500 mdd por Prime
La multa equivale a aproximadamente el 0.1% de la capitalización bursátil de Amazon, que en la actualidad se sitúa cerca de los 2.4 billones de dólares, según cifras de la compañía. (Mike Blake/REUTERS)

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) dijo el jueves que Amazon deberá pagar 2,500 millones de dólares en multas y compensaciones a los suscriptores del servicio Prime para resolver el caso que alega que el gigante minorista suscribió a los usuarios sin su consentimiento y dificultó su cancelación.

De esa cantidad, 1,500 millones de dólares se destinarán a un fondo para reembolsar a los suscriptores de Prime que cumplan los requisitos y Amazon no admitirá haber cometido ninguna irregularidad como parte del acuerdo, según la FTC.

Andrew Ferguson, presidente de la FTC, calificó la sanción como una “victoria monumental” y señaló que el organismo está comprometido en “luchar cuando las empresas intentan engañar a los estadounidenses comunes y corrientes para quedarse con sus salarios duramente ganados”.

Publicidad

El portavoz de Amazon, Mark Blafkin, dijo en un comunicado que la compañía y sus ejecutivos “siempre han cumplido la ley y este acuerdo nos permite avanzar y centrarnos en innovar para los clientes”.

Amazon debe facilitar la cancelación de Prime

En un juicio celebrado en una corte federal de Seattle, la FTC acusó a Amazon de engañar a decenas de millones de clientes de Prime suscribiéndolos sin su consentimiento y bloqueándolos con métodos de cancelación excesivamente complejos.

La FTC comenzó a sondear las prácticas de suscripción de Amazon durante el primer mandato del presidente Donald Trump y el caso se presentó durante la presidencia de Joe Biden.

Se trata de la segunda mayor cantidad de restitución de la historia para una acción de la FTC, dijeron funcionarios de la agencia, y representa una gran victoria para su agenda de mano dura con la tecnología, que comenzó durante la primera administración Trump.

No obstante, la multa equivale a aproximadamente el 0.1% de la capitalización bursátil de Amazon, que en la actualidad se sitúa cerca de los 2.4 billones de dólares, según cifras de la compañía.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Amazon Amazon Prime Video

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad