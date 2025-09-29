Consorcio liderado por Arabia Saudita y el yerno de Trump compran Electronic Arts

La operación está estimada en 55,000 millones de dólares (mdd).

De concretarse, los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 25% respecto al precio de cierre de los papeles de la compañía el 25 de septiembre, antes de que surgieran noticias de la operación.

La oferta llega en un momento crucial para Electronic Arts, que se prepara para lanzar el esperado Battlefield 6 en un sector en el que los jugadores se decantan por títulos probados y reconocibles.

Yerno de Trump entre los otros compradores

El consorcio comprador también está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

La transacción, que se espera que se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027, se financiará con una combinación de efectivo de PIF, Silver Lake y Affinity Partners, así como una renovación de la participación existente de PIF en EA.

EA debe pagar una tarifa de 1,000 mdd si finaliza la fusión debido a un cambio de junta, acepta una oferta más alta o busca otro acuerdo dentro del año posterior al rechazo de un accionista.

El consorcio debe la misma cantidad si los retrasos regulatorios retrasan la finalización más allá del 28 de septiembre de 2026 o si incumple el acuerdo.

Con información de agencias.