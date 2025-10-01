“Buscamos democratizar los beneficios y brindar a los creadores mexicanos las herramientas necesarias para crecer dentro y fuera de TikTok", afirmó Jorge Taboada, director de operaciones de TikTok México. "Estamos comprometidos con premiar la creatividad auténtica y el contenido que realmente conecta con nuestra comunidad".

¿Cómo formar parte del Programa de Recompensas para Creadores?

Para ser parte del programa, los creadores deberán seguir algunos lineamientos que compartió la compañía y estos son:

Tener una cuenta personal. Las cuentas gubernamentales, de medios de comunicación o cuentas de empresa no son elegibles.

Contar con al menos 10,000 seguidores y 100,000 visualizaciones en los últimos 30 días, a partir del 1 de octubre.

Ser mayor de edad.

Tener configurada la cuenta como pública.

Vivir en México.

Cumplir con todas las Normas de la Comunidad de la plataforma.

¿Cómo inscribirse y cuáles son las recompensas del Programa de Creadores?

Para hacer el proceso de inscripción, el usuario sólo deberá ir a su perfil de TikTok para entrar a TikTok Studio y luego elegir Programa de Recompensas para Creadores para pasar por el proceso de selección.

La monetización, aclaró la empresa, se calculan con base en una fórmula que prioriza la originalidad, duración de reproducción, valor de búsqueda e interacción con la audiencia.

Para controlar sus ingresos, los participantes tendrán acceso a un panel de control que detalla sus ganancias y el rendimiento de sus videos en tiempo real, permitiendo optimizar sus estrategias de contenido.

Por último, el pago a los creadores se realizará a través TikTok Wallet o PayPal los días 15 del mes siguiente. En caso de cualquier inconveniente, los creadores podrán apelar decisiones y realizar solicitudes directamente desde nuestra aplicación.

Consejos para monetizar tu contenido

Prioriza la edición fluida por medio de las herramientas propias de la plataforma, incluida la aplicación de edición de video, CapCut y explora diferentes formatos, es decir, videos de uno a 60 minutos, tanto en formato vertical como horizontal, que se adapte a tu estilo.

En cuestión de identidad visual, la marca recomienda usar texto, efectos, filtros y pantallas verdes para generar conversación y participación con tu comunidad, además de analizar métricas clave y rendimiento con las herramientas de TikTok Studio para ajustar tus estrategias.

Asimismo, aconseja subir videos en lote o programar publicaciones desde la web para ahorrar tiempo y siempre es necesario asegurarse de usar contenido libre de restricciones antes de publicar.

Con esta medida, la empresa busca ser cada vez más relevante en la economía mexicana y como muestra de ello resalta que el año pasado, el impacto de la plataforma fue de 45,240 millones de pesos, implicando la creación de 58,614 empleos, según datos del estudio Contribución Socioeconómica de TikTok en México, realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).