Telcel lanza nuevos planes con internet ilimitado, pero tendrás que 'sacrificar' otro servicio

Las empresas no quieren que te quedes sin internet, o al menos que no dejes de ser su cliente. Ahora Telcel prepara un giro significativo para 2025 con el lanzamiento de sus nuevos planes Telcel Ultra, entre los cuales destaca el retorno del internet ilimitado para ciertos usuarios.
Según la página de la empresa, estos planes están disponibles para contratación a partir del 2 de octubre de 2025 y se presentan en dos modalidades, abierta y controlada, donde se ofrecen distintos niveles de capacidad, desde opciones modestas hasta el plan más ambicioso: Telcel Ultra Ilimitado.
Este último traerá consigo una política de uso de 200 GB a velocidad plena; una vez alcanzado ese límite, la velocidad disminuirá a 512 Kbps, aunque la navegación no cesará, de acuerdo a lo que describe la propia empresa en su página web.