Telcel lanza nuevos planes con internet ilimitado, pero tendrás que 'sacrificar' otro servicio

Todos los planes incluirán llamadas, SMS y WhatsApp ilimitados dentro de México, EU y Canadá, bajo el beneficio “Sin Frontera”.

Una de las diferencias más relevantes frente a otras ofertas de Telcel es que los planes Ultra no ofrecerán redes sociales ilimitadas, algo que sí estaba presente en los planes “Telcel Libre”.

Sin embargo, al no existir una comunicación oficial por parte de la empresa que expansión solicitó, se espera que la nueva oferta de planes no esté ligada a plazos forzosos, en línea con regulaciones emitidas por el IFT en 2024 que prohíben contratos con permanencia obligatoria.

La propia página oficial de Telcel ya incluye una sección para los planes Telcel Ultra, con algunas descripciones y beneficios como “GB incluidos, minutos y WhatsApp ilimitados”, “sin plazos forzosos” y otros complementos como acceso a Paramount+ y almacenamiento en la nube con Claro Drive.

¿Cuánto cuestan los planes con internet ilimitado de Telcel?

El precio de los nuevos planes varía según los datos de cada uno; eso sí, todos los planes tienen WhatsApp Sin Frontera, minutos y SMS ilimitados:

-Telcel Ultra 3: $349 al mes e incluye 15 GB

-Telcel Ultra 4: $449 con 25 GB al mes

-Telcel Ultra 5: $549 con 40 GB al mes

-Telcel Ultra 7: $749 mensuales con60 GB

-Telcel Ultra 9: $949 al mes e incluye 100 GB

-Telcel Ultra Ilimitado: aquí no aplica WhatsApp Sin Frontera ilimitado. Cuesta $1349 mensuales e incluye datos ilimitados.