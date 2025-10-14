Altán, AT&T y OMV ofrecen internet gratuito a entidades devastadas por inundaciones

Altán Redes y 51 Operadores Móviles Virtuales, como Bait de Walmart, y AT&T abrieron sus redes para garantizar la comunicación y conectividad gratuita durante siete días de comunidades afectadas por las inundaciones.

Altán Redes explicó que el beneficio consiste en 2GB, 250 minutos y mensajes por siete días y permitirá a 53,697 usuarios a mantenerse comunicados.

“Se habilitó de forma inmediata a través de los OMV que operan sobre la Red Compartida”, detalló la compañía.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de mañana entregará 13,000 SIMs telefónicas, de los cuales 6,000 se distribuirán en las oficinas postales de Correos de Mexico y el resto en los Centros de Atención a Clientes de la #CFE en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Los chips contarán con los mismos beneficios que anunción Altán Redes: 2GB, 250 minutos y mensajes.

AT&T es otros de los operadores que se sumó a la ayuda. La compañía habilitó un servicio gratuito de conectividad para los usuarios de recarga móvil en las entidades de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, con una vigencia de siete días.

“Los estados y localidades y cuenten con ofertas vigentes de prepago (Prepago Unefon, Unefon Ilimitado y AT&T Más) tienen acceso a llamadas y mensajes ilimitados desde México a números fijos o móviles de cualquier compañía dentro del territorio nacional y 300 MB en datos a utilizarse en siete días sin necesidad de hacer una recarga”, explicó la empresa.

Los estados y municipios que tendrán acceso al servicio son:

Veracruz: Espinal, Coyutla, Poza Rica, Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Álamo, Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Tantoyuca, Tempoal, El Higo, Platón Sánchez, Chalma, Zontecomatlán, Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan, Huayacocotla, Benito Juárez, Tuxpan, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

Hidalgo: Zimapán, Huehuetla, Tianguistengo, Zacualtipán, San Agustín, Metzquititlán y Calnali

San Luis Potosí: Tanquian de Escobedo, San Martín Chalchicuautla, San Vicente, Axtla de Terrazas, Tamazunchale , Tamuín.

Querétaro: Pinal de Amoles, San Joaquín, Peñamiller, Jalpan de Serra, Arroyo Seco.