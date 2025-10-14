Publicidad

Tecnología

Google invertirá 15,000 mdd en la India para construir centro de datos

A lo largo de cinco años, la compañía de Mountain View apostará por este país para desplegar su centro de datos más grande fuera de EU que estará centrado en Inteligencia Artificial y nube.
mar 14 octubre 2025 03:00 PM
Google construirá su centro más grande en India
El proyecto será de 1 gigavatio y representará una inversión de alrededor de 10,000 millones de dólares. (Dado Ruvic/REUTERS)

Google construirá su centro de datos más grande fuera de Estados Unidos y el país elegido para este plan será India, a pesar de las tensiones que el presidente Donald Trump ha generado con esta nación.

De acuerdo con un reciente anuncio del director de la división Google Cloud, Thomas Kurian, la empresa invertirá 15,000 millones de dólares para esta nueva infraestructura a lo largo de los próximos cinco años.

El proyecto, de acuerdo con detalles del Ministro de Desarrollo del estado Andhra Pradesh, Nara Lokesh, será de alrededor 1 gigavatio de potencia.

Lokesh dijo que se trata “solo el comienzo” de la colaboración entre el gobierno y la empresa de tecnología, la cual, según un informe del medio local Economic Times, planea desarrollar tres campus de servicios de nube.

En julio, Google informó que el pronóstico de gastos en capital en el 2025 ascenderá a 85,000 millones de dólares, debido a la “fuerte y creciente demanda de nuestros productos y servicios en la nube”.

Asimismo, funcionarios estatales dijeron que la intención es duplicar sus proyectos y aumentar la capacidad informática de la entidad en los próximos tres años, convirtiendo a India en un mercado atractivo para la inversión en centros de datos, algo que también se replica en México.

Otras empresas que también están invirtiendo en infraestructura de Inteligencia Artificial y nube en India son Microsoft (3,000 millones de dólares en dos años) y Amazon Web Services (8,300 millones de dólares hacia 2030).

India el nuevo hub de IA en Asia

Estas inversiones demuestran el atractivo que ha ganado India a nivel de IA. El gobierno de Narendra Modi, presidente de India, lleva años apostando por transformar a la nación en el “taller del mundo” tecnológico y no lo suelta a pesar del lanzamiento de gravámenes de Trump.

Bajo el programa ‘Make in India’ se han liberado incentivos fiscales multimillonarios, subsidios a fabricantes de componentes electrónicos y programas de atracción de inversión extranjera directa, particularmente en sectores como ensamblaje de dispositivos, producción de cargadores y transformadores, incluso semiconductores.

Apple y Foxconn, por ejemplo, aumentaron su presencia en el país, lo mismo que Samsung y Dell, alentados por la idea de diversificar la producción que tenían en China. De hecho, en los últimos cinco años, las exportaciones de electrónicos indios pasaron de 7,200 millones de dólares en 2018 a más de 23,000 millones en 2023, según cifras de la Global Trade Research Initiative.

El gran objetivo es alcanzar 80,000 millones en exportaciones tecnológicas hacia 2030, una meta que parecía viable mientras Estados Unidos mostraba interés en diversificar su dependencia de Asia hacia un socio “democrático” como India.

