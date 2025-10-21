David Zaslav, CEO de la compañía, aseguró que el movimiento responde a la transformación del sector y a la necesidad de reposicionar a WBD frente a esas fuerzas.

“Seguimos dando pasos importantes para que nuestro negocio tenga éxito en un paisaje mediático que evoluciona. Tomamos la decisión audaz de preparar la separación de la empresa en dos líderes mediáticos distintos porque creíamos firmemente que era el mejor camino”, señaló en un comunicado.

El comunicado también reconoce que el portafolio de WBD, que combina propiedades como HBO, Warner Bros., Max, Discovery y una de las librerías más valiosas de Hollywood, está recibiendo un renovado interés en el mercado.

“No es sorpresa que el valor significativo de nuestro portafolio esté recibiendo cada vez más reconocimiento”, dijo Zaslav, justificando por qué la empresa decidió ampliar su abanico de opciones a posibles fusiones, ventas o una reconfiguración diferente de la escisión previamente anunciada.

Mientras Netflix presume flujo de caja estable y una ventaja global sostenida, y Disney acelera la integración de Hulu y ESPN para fortalecer su ecosistema, WBD se encuentra en una fase incómoda.

Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del consejo, subrayó que la revisión no descarta continuar con el plan original, pero que el objetivo final es maximizar el valor en medio de la reconfiguración de la industria.

“Nuestra decisión de iniciar esta revisión subraya el compromiso del consejo de considerar todas las oportunidades para determinar el mejor valor para nuestros accionistas”, afirmó.

Aunque la compañía aclaró que no existe garantía de que el proceso derive en una transacción, el mensaje envía una señal directa al mercado de reconfiguración.

Las acciones de la empresa aumentaron aproximadamente un 10.5% durante la mañana. Según información de CNBC, Netflix y Comcast están entre los posibles postores, citando fuentes. Esa información se produce después de reportes previos que señalaban que David Ellison, director ejecutivo de Skydance (y reciente adquirente de Paramount), también se encontraba en negociaciones para adquirir la compañía fusionada.