Eduardo Tricio, presidente de Lala, adquiere 7.2 del capital de Grupo Televisa

El gigante de medios de comunicaciones precisó en un comunicado de prensa que, a pesar de la adquisición, Tricio no tiene intención de adquirir influencia significativa en la Televisa.

En la actualidad el directivo de Lala forma parte del Consejo de Administración de Televisa.

Eduardo Tricio Haro es presidente de Lala, cuya empresa fue fundada por su padre, Eduardo Tricio Gómez. Es ingeniero agrónomo zootecnista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Televisa de manera reciente presentó su reporte financiero en donde registró una pérdida neta de 1,911 millones de pesos, sumado a una caída de 4.8% en sus ingresos por la caída de ventas de su vertical satelital, Sky.