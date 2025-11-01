Bait, la telefónica de Walmart que ya superó a Telefónica México y va por AT&T

Sin embargo, la compañía no especificó cuántos usuarios que recién se añadieron a su operación corresponden al segmento de recarga y de plan de telefonía. Bait desde el tercer trimestre lanzó de manera oficial su oferta de pospago.

Javier Andrade, director de marketing de Walmart, solo agregó en su conferencia con analistas que la vertical de telefonía del gigante del retail facturó de julio a septiembre 3,000 millones de pesos, 300,000 más que un trimestre previo. Y un total aproximado de 8,000 millones de pesos en lo que va del año.

En busca del segundo puesto

Gabriel Cejudo, director de Bait, en meses pasados reconoció que una de las metas de la compañía es ser el segundo jugador del mercado móvil al cierre de este año. La idea es acelerar su avance a través del ecosistema de Walmart y de mayores canales de venta de servicios móviles como son los Centros de Experiencia.

La telefónica del retail ya se posiciona como uno de los grandes Operadores Móviles Virtuales de Latinoamérica y del mundo. Según cifras Global Data, las líneas de Bait colocan a México como uno de los mercados más prósperos de los Operadores Móviles Virtuales al contar con más de 27.8 millones de líneas, mientras que en Estados Unidos se reportan 26.1 millones de líneas.

Pero las cifras reportadas por Bait aún generan dudas. La compañía emplea una metodología de 180 días para determinar una línea móvil como activa.

Mientras que el anterior regulador, el IFT, estipuló que una línea activa es aquella que cursa tráfico los últimos 90 días, cuyo parámetro se alinea al de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)- organismo encargado de regular a las telecomunicaciones a nivel global-.

Bajo esa lógica, la base de usuarios de Bait sería más baja. Por ejemplo, solo en el primer trimestre de este año, el OMV de Walmart reportó ante inversionistas 19.8 millones de clientes, pero el IFT bajo su metodología solo registró en su banco de datos como líneas activas a 8.3 millones, 41.9% menos de lo que publicó la empresa en su reporte financiero.

Expansión solicitó información a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo ente regulador del sector de la conectividad, si planea mantener el parámetro de línea activa del IFT para el conteo de líneas, pero hasta la publicación del texto no emitió comentarios.

La CRT aunque ya está en operaciones, los lineamientos de líneas activas del IFT siguen vigentes, pero éstos pueden cambiar si los nuevos comisionados en sesión plenaria modifican los parámetros.

La metodología de líneas activas es un factor que determinará el avance de Bait en el mercado de telefonía móvil, en donde empresas como Telcel, AT&T y Telefónica aún se alinean a los parámetros del IFT para contabilizar sus líneas de usuarios.