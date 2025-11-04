TelevisaUnivision está en 'guerra' con YouTube y hasta Trump ha intervenido a favor del contenido hispano en EU

La situación fue rechazada por Univision, llevando a la empresa a negociar las tarifas con Google, a fin de que los contenidos para la comunicad hispana sean accesibles desde el canal digital. Pero en medio del proceso, el contrato de distribución entre ambas compañías venció el pasado 30 de septiembre, sin una renovación a la vista.

En la actualidad los contenidos de Univision no están disponibles en YouTube TV de Estados Unidos, incluso en la página oficial de la plataforma el logo de la empresa de medios de comunicación ya no aparece. Y aunque la negociación entre ambas compañías aún se mantiene, la discusión ha escalado más allá de una diferencia comercial.

La televisora ha contado con el respaldo de los republicanos. En su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a YouTube TV restituir el contenido de Univision en su plataforma. Legisladores y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, también enviaron cartas a la compañía para expresar su preocupación y rechazo a la medida.

Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, aseguró en conferencia con analistas que hasta ahora se mantiene abierto a negociaciones con la plataforma de Google. Pero advirtió que la situación “va más allá de una simple disputa por los derechos de transmisión; se trata del acceso de los hispanos al contenido que necesitan, tanto de entretenimiento como informativo”.

"Estamos luchando, y esperamos llegar a un acuerdo con YouTube para que los hispanos puedan acceder a la información que necesitan y que les gusta", dijo el directivo ante inversionistas.

YouTube ha defendido su decisión, al asegurar que el cambio responde a métricas de consumo de la audiencia y al desempeño del canal durante los últimos cuatro años, así como a su estrategia de precios y segmentación. Pero el CEO TelevisaUnivision sostuvo que Univision es la marca más consumida por la comunidad hispana en Estados Unidos.

En marzo de este año, el canal YouTube de Noticias Univision contó con 26.2 millones de impresiones, de acuerdo con métricas de la consultora Nielsen. Además, durante la investidura de Donald Trump, realizada el pasado 20 de enero, 20.5 millones de personas siguieron el evento través de las señales de TelevisaUnivsion, según datos de la misma consultora.

Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, destacó que Univision es uno de los canales más relevantes para la comunidad hispana en Estados Unidos, y también un espacio estratégico de comunicación para el Partido Republicano en Estados Unidos, de ahí la reacción de políticos de dicha ala ideológica respecto a la disputa entre ambas compañías.

“Los republicanos se comunican a través de Univision, sobre todo en sus espacios informativos”, explicó.

En ese contexto, para la especialista la salida del canal de la oferta de YouTube TV tiene una dimensión política, ya que implica la pérdida de un medio con fuerte influencia entre la audiencia hispana afín al actual mandatario de los Estados Unidos y su partido.

Pero también consideró que el verdadero trasfondo es monetario. “En el fondo (TelevisaUnivision) están queriendo ocultar que no llegaron a un acuerdo económico”, señaló.