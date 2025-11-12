Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Sheinbaum pide a la CIRT reunirse con Comisión para hablar de la reforma electoral

La mandataria pidió a los afiliados de la CIRT, que agrupa a empresas como Televisa y TV Azteca, para hablar de los tiempos en medios de comunicación de la reforma electoral.
mié 12 noviembre 2025 04:04 PM
Sheinbaum abre diálogo con la CIRT sobre los tiempos de la reforma electoral
La mandataria aseguró que su administración está abierta al diálogo con la CIRT para construir libertad, democracia y el derecho a la información. (Foto: Eloisa Sanchez/Getty Images)

La mandataria Claudia Sheinbaum pidió a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) a sostener una reunión con la Comisión presidencial para la Reforma Electoral con la finalidad de hablar de los tiempos delos partidos políticos y de la elección del proyecto de reforma.

“He puesto la discusión abierta de toda la sociedad a través de una comisión lo que el tema de la reforma electoral. Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de la repetición de 20 segundos”, aseguró la presidenta en el marco de la Convención anual de la CIRT 2025.

Publicidad

La CIRT agrupa a más de 1,200 emisoras de radio y televisión afiliadas en México, con una cobertura del 99% del territorio nacional. Entre estas compañías se encuentran Televisa, TV Azteca, Grupo Radio Centro, Grupo Fórmula, entre otras.

Desde agosto, la mandataria creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, que tiene como finalidad organizar foros, debates y audiencias públicas en distintas ciudades del país; así como realizar consultas presenciales y vía internet; elaborar estudios y propuestas.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) también forma parte de la Comisión.

La reforma político-electoral busca, entre otras cosas, hacer más austero un sistema que cuesta alrededor de 20 mil millones de pesos cada año. También busca que la elección popular de los consejeros electorales y la sustitución de la representación proporcional sea por un mecanismo basado en minorías.

Los tiempos en radio y televisión son importantes para los partidos políticos porque les permiten difundir sus plataformas, principios e ideas a un público amplio, influir en la opinión pública y llegar a los electores.

Estos espacios permiten a los partidos cumplir con su función de presentar sus propuestas y, en muchos casos, son la principal herramienta de comunicación para competir electoralmente, especialmente en países como México donde no se puede comprar libremente publicidad en medios de comunicación.

“La revelación de estos mensajes es importante, por lo que significa para los propios medios, para la gente, para los electores y también para que buscan ser reconocidos en la sociedad a través de un modelo democrático. Estamos abiertos a escucharlos”, comentó la mandataria.

La mandataria aseguró que su administración está abierta al diálogo con la CIRT para construir libertad, democracia y el derecho a la información.

“Estamos totalmente abiertos a escucharlos, escucharles siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, porque es el responsabilidad de en los medios de comunicación y responsabilidad de los gobiernos”, dijo Sheinbaum Pardo en su participación.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad