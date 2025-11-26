El plan de Tubi para capitalizar el Mundial 2026 de la FIFA a pesar de no tener derechos de transmisión

Para Tubi, el Mundial de futbol representa una oportunidad estratégica sin el costo multimillonario de los derechos televisivos que según cálculos de la FIFA ascenderán a un total de 3,925 millones de dólares.

La compañía ya viene consolidando una presencia deportiva creciente —con Liga MX varonil y femenil, Premier League inglesa y playoffs de MLB gratis—, gracias a que Fox adquirió a la empresa en 2020. Y para el próximo año ve un catalizador para reforzar su posicionamiento como hub deportivo de libre acceso.

David Salmon, vicepresidente ejecutivo y director general internacional de Tubi, reconoció que en México el deporte está ocupando un papel cada vez más central en la forma en que se plantea la oferta programática de la plataforma.

Los contenidos deportivos se han consolidado como uno de los activos más valiosos para la industria del streaming. Su capacidad para atraer y fidelizar audiencias les otorga un valor estratégico, especialmente en un entorno altamente competitivo, marcado por la proliferación de servicios de video bajo demanda y una oferta cada vez más fragmentada.

La consultora Bango Latam Consumer Survey destaca que en 2025 el 30% de los suscriptores de streaming en México paga por servicios on demand deportivos, lo que posiciona al país como uno de los mercados más ávidos de la región.

Además, la firma Research and Markets proyecta que el mercado global del streaming deportivo alcance un valor de 87,000 millones de dólares hacia 2028.

En un panorama en donde la mayoría de los servicios requieren suscripción o pagos adicionales para acceder a contenidos mundialistas, Tubi busca posicionarse como una alternativa accesible para ampliar la conversación deportiva sin barreras económicas, lo que podría atraer a audiencias que buscan mantenerse conectadas al torneo sin comprometer su bolsillo.

Todos los partidos del mundial serán transmitidos por la plataforma de streaming ViX de TelevisaUnivision, pero los usuarios deberán pagar una suscripción para acceder al contenido. Además, la empresa compartirá algunas partidas con sus empresas como Sky, Izzi y su televisión abierta.

“Tubi tiene hoy una oferta deportiva realmente atractiva para el público mexicano. Estamos muy emocionados por el Mundial que se celebrará en Norteamérica, y cuando estás en México es evidente el peso cultural que va a tener el torneo el próximo verano”, comentó el directivo.

Con este contexto, el Mundial de 2026 se perfila como el escenario ideal para que Tubi pruebe la solidez de su modelo gratuito en un momento de máxima atención global.

Si logra integrar de manera efectiva su barra especial de contenidos y aprovechar el impulso de las audiencias deportivas en México, la plataforma podría consolidarse como un actor relevante dentro del ecosistema de segunda pantalla, un espacio que hasta ahora permanece poco explotado por los grandes jugadores del streaming.