Telcel empieza el registro al Padrón de Telefonía Móvil, aunque todavía no es obligatorio: qué pasa si no lo hago

Esta situación genera incertidumbre entre los usuarios, quienes aún no tienen claro si la política de registro ya es oficial o si deben esperar un anuncio formal por parte de las autoridades.

La preocupación se inserta en un contexto en donde el país es una de las naciones con mayores ataques de phishing, cuya táctica implica engaños a partir de un mensaje de apariencia formal para que los usuarios revelen información confidencial. Se estima que cinco de cada diez mexicanos es víctima de esta vulneración, según la firma de ciberseguridad Kaspersky.

¿Cuál es el estatus del Padrón de Telefonía?

La nueva disposición regulatoria que ya aplican compañías como Telcel se da en un momento en donde el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil no está en operación, al aún evaluarse las reglas para la creación y el funcionamiento de las plataformas que concentrarán la información de las 158 millones de líneas telefónicas existentes en el país.

La consulta pública de los lineamientos para el Registro de líneas móviles terminó el pasado 27 de noviembre y ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició el análisis y valoración de los comentarios recibidos.

A partir de esta revisión, el regulador identificará qué aspectos del proyecto requieren ajustes. Una vez concluido dicho proceso, los lineamientos serán sometidos a consideración del Pleno, aunque aún no existe una fecha definida. Sin embargo, la CRT reconoció que es posible que los operadores mantengan implementada la política del registro de líneas, tras la prueba piloto que inició en septiembre.

“Los operadores continúan afinando los mecanismos y sistemas que formalmente implementen una vez que entren en vigor los lineamientos, de forma coloquial, diríamos que están adelantando la tarea”, explicó el regulador a Expansión.

Pero la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones recomendó a los usuarios que cuentan con dudas sobre el proceso de registro no atender a los SMS que envían los operadores, en tanto no entre en vigor el Padrón de Telefonía.

“Dado que todavía no es obligatorio realizar el registro (móvil), ante la duda, sería preferible que el usuario no atienda los SMS de este tipo, hasta en tanto este tenga información oficial y clara, el no atender el SMS no debería afectar en nada su servicio actual”, aseguró la CRT a Expansión.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), señaló que la CRT debería emitir lineamientos que eviten malentendidos y garanticen un manejo transparente y seguro de los datos de los usuarios por parte de los operadores de telecomunicaciones. No obstante, subrayó que dichos lineamientos deberán elaborarse en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Para el especialista, el registro telefónico aunque está en fase piloto, cada nueva línea ya se está incorporando al sistema móvil con los datos de los usuarios. Esto significa que la base comenzará a alimentarse desde ahora y, eventualmente, cuando entre en operación la CURP biométrica, ese elemento también se añadirá al padrón.

“El principal riesgo (del registro de líneas) desde luego es la ciberseguridad en términos de que pudiera filtrarse o tener algún tipo de vulnerabilidad, así como la vigilancia estatal que el gobierno puede entrar en tiempo real a revisar todos estos datos”, advirtió el especialista.

¿Cuándo será obligatorio el registro de líneas?

Según el transitorio trigésimo de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Registro de Líneas Móviles entrará en vigor a nivel nacional una vez que los operadores pongan en marcha las plataformas previstas en los lineamientos regulatorios. Sin embargo, dichas disposiciones aún no han sido emitidas de manera oficial por la CRT, pero se prevé estén listas en 2026.

La nueva disposición estipula que todas las SIM físicas y las eSIM virtuales comercializadas en México y en el extranjero, que se usen en el mercado nacional, deberán registrarse obligatoriamente ante las compañías de telefonía móvil, de lo contrario solo podrán realizar llamadas de emergencia, atención ciudadana y acceso al portal del operador.

Los usuarios deberán entregar su CURP, mientras que las personas extranjeras requerirán de su pasaporte para vincular su identidad a una línea telefónica.

Mientras tanto, los usuarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales y actuar con precaución ante mensajes de los operadores, ya que el Registro de líneas aún no entra en vigor.