Revista Digital
Tecnología

Pobres o ricos, los mexicanos destinan más ingreso al internet que lo recomendado

El 20% de los mexicanos destinan hasta 7.5% más de su presupuesto mensual para servicios de conectividad, cuyo porcentaje está por encima del 2% del gasto recomendado por la UIT.
mié 03 diciembre 2025 09:20 AM
Internet se come el salario: hogares pobres en México gastan más del doble de lo recomendado en conectividad
Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades que presentaron los niveles más bajos de asequibilidad, reflejando un mayor esfuerzo económico para acceder a servicios de conectividad. (Nuttawan Jayawan/Getty Images)

El internet, aunque está catalogado como un derecho humano es un lujo para parte de la población. Este año, el 20% de los mexicanos ubicados en el primer quintil —es decir, quienes tienen menores ingresos- destinó 7.5% de su presupuesto mensual para acceder a conectividad, mientras que los hogares con mayor poder adquisitivo solo invirtieron 3.5%, dos veces menos, de acuerdo con el Informe del Índice de Desarrollo Digital Estatal 2025.

Esta situación se evidenció en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, cuyas entidades presentaron los niveles más bajos de asequibilidad, reflejando un mayor esfuerzo económico para acceder a servicios de conectividad. Mientras que en Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila representaron un gasto mucho más accesible para los hogares.

Aunque los porcentajes reflejan una disparidad, ambos se ubican por encima del 2% del gasto recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el regulador mundial del sector- lo que evidencia una brecha de acceso que limita la inclusión digital a nivel nacional.

México es la nación a nivel región con el precio más alto de internet fijo, con un costo promedio de 31 dólares, es decir, 566 pesos mensuales, mientras que en Colombia se comercializa en 14.4 dólares, equivalentes a 263 pesos, según datos de la consultora Statista.

Mientras que para servicios móviles, el Inegi reportó que el año pasado, los mexicanos gastaron 427 pesos de manera mensual, 11.6% menos respecto a 2023, sin embargo, la cifra aún ubica al país con grandes desafíos si se compara con Brasil, en donde sus ciudadanos erogan al mes 5.7 dólares, equivalentes a 107.18 pesos, según la UIT.

Las barreras que enfrenta el 20% de los mexicanos para acceder a servicios de telecomunicaciones persisten, a pesar del aumento del salario mínimo y de la estrategia del gobierno federal, implementada a través de CFE, para garantizar que todos los mexicanos puedan conectarse a internet.

Por ejemplo, programas como Conectividad para el Bienestar, que proporciona internet gratuito- no han reducido la brecha digital y en cambio, se enfocan a la agenda política. En 2024, el plan benefició a 2.9 millones de personas, principalmente en Chiapas, Veracruz y Guerrero, alcanzando su pico durante las elecciones presidenciales y los primeros dos meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero después descendió hasta llegar a 386,454 beneficiarios al cierre del año, según datos de Promtel vertidos en la nueva Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA).

Subsidios para servicios de conectividad

Alberto Farca, vicepresidente de proyectos de Centro México Digital (CMD), reconoce que, aunque la asequibilidad al internet mejoró en los últimos años gracias al aumento del salario mínimo, todavía es insuficiente para que los hogares de menores ingresos accedan a servicios de conectividad sin destinar una cantidad significativa de su presupuesto.

Para el especialista, cerrar la brecha de acceso requerirá medidas más profundas como subsidios focalizados para apoyar directamente la contratación del servicio y la compra de dispositivos.

Pero la solución también deberá pasar por transformar el entorno competitivo. Entre los factores que evitan que los mexicanos accedan a servicios asequibles de internet y telefonía se encuentran la competencia y el costo del espectro.

En numerosas comunidades solo opera un proveedor de internet fijo, lo que deja a los usuarios sin alternativas y permite que las empresas establezcan precios altos, pese a ofrecer servicios de calidad limitada.

A esto se suma que en México se ha mantenido una postura recaudatoria para el acceso al espectro radioeléctrico. En la actualidad, el pago total por uso de bandas de frecuencias se ubica entre 88% y 96% por encima de la mediana internacional, según datos del anterior regulador, IFT.

Esta situación se traduce en mayores cargas financieras para las empresas, restringiendo su capacidad para ofrecer tarifas más accesibles para los consumidores. La disponibilidad del servicio móvil no depende únicamente de la competencia en el mercado, sino también de las decisiones regulatorias y fiscales que inciden directamente en la estructura de costos del sector.

“En países como India han logrado que su población destine una menor proporción de sus ingresos al internet gracias a políticas públicas robustas que abarcan más competencia, menores costos del espectro radioeléctrico e incentivos para la expansión de infraestructura. En México, la ausencia de estos elementos encarece la conectividad y limita la inclusión digital”, advirtió Farca.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo regulador, tiene el reto de impulsar un entorno donde la política regulatoria, los costos del espectro y la competencia trabajen a favor de servicios de conectividad más asequibles. Sin este ecosistema el país podría retrasar el objetivo de la actual administración: digitalizar por completo a la sociedad mexicana.

