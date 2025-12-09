PlayStation lanza su Wrap Up 2025, ¿cómo explorar tu resumen del año?

Wrap Up 2025 de PlayStation

El Resumen o Wrap Up 2025 de PlayStation está disponible desde este martes 9 de diciembre y quedará activo hasta el jueves 8 de enero de 2026. De acuerdo con la plataforma, los resultados podrán actualizarse en lo que resta del mes para quedar con una recapitulación definitiva de todo el año.

Los jugadores de las consolas PlayStation4 y PlayStation4 podrán acceder a esta campaña para visualizar sus logros del año, incluidos los juegos y géneros más jugados, las horas totales por títulos, sea en solitario o multijugador; y una lista de reproducción personalizada de PlayStation Plus y trofeos.

Además, habrá información sobre partidas con accesorios como PlayStation VR2, el reproductor remoto PlayStation Portal, así como el diseño de control inalámbrico DualSense más utilizado.

En esta ocasión, PlayStation dará a quienes completen esta experiencia un avatar exclusivo con temática de cristal que podrán canjear. Y al finalizar, una tarjeta de resumen.

Your PlayStation 2025 Wrap-Up is ready!



Explore your personalized gaming recap for 2025: https://t.co/hNXe5EvkC8 pic.twitter.com/tavZUjeJUO — PlayStation (@PlayStation) December 9, 2025

¿Quiénes pueden ver el resumen de PlayStation?

Los usuarios con cuenta en PlayStation, que sean mayores de edad y haber jugado títulos de PS4 y PS5 durante al menos 10 horas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 podrán ver el resumen de su actividad.

Sin embargo, aquellos que no hayan dado su consentimiento para la recopilación de “datos completos” desde la configuración del sistema de PlayStation 5 no podrán participar en la campaña.

La plataforma informa que es posible que algunos usuarios residentes en Europa, Oriente Medio, África, Australia, India y Rusia que no hayan dado su consentimiento para la recopilación de “datos adicionales” desde la configuración de su sistema PlayStation 4 en 2025 no puedan participar en la campaña de resumen.

