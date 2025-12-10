“Una sociedad libre y democrática depende de la diversidad de medios, del acceso abierto a la información y de un entorno creativo dinámico”, afirmó Teresa Ribera, responsable de competencia de la UE.

También señaló que la IA aporta beneficios notables, pero este progreso no puede producirse a expensas de los principios que están en el “corazón de nuestras sociedades”.

Google sostuvo que la investigación podría “frenar la innovación”, y aseguró que continuará colaborando con los sectores de noticias y la industria creativa, pues, de acuerdo con una portavoz, “los europeos merecen beneficiarse de las últimas tecnologías”.

La Comisión Europea indicó que la investigación se centrará en dos grandes rubros. El primero es YouTube como fuente para entrenar Ia generativa, en está línea se busca determinar si Google utilizó videos de la plataforma para mejorar sus modelos de IA sin compensar a creadores ni permitirles rechazar el uso de su contenido.

En segundo lugar, pretende analizar si Google empleó artículos u otros materiales editoriales para generar respuestas mediante herramientas como los resúmenes automáticos del buscador y el “Modo IA”, similar a un chatbot, sin compensación ni opción de exclusión.

La investigación responde en parte a una campaña de la oenegé británica Foxglove, junto con la Independent Publishers Alliance y el colectivo Movement for an Open Web, que pidió una intervención urgente para impedir que la tecnológica “robe el trabajo de periodistas profesionales y lo regurgite en forma de resúmenes llenos de errores generados por IA”.

El debate sobre el uso de datos de internet para entrenar grandes modelos de IA continúa escalando, particularmente en Europa y Estados Unidos, donde autores, músicos y medios han presentado demandas por presuntas violaciones de propiedad intelectual. Las tecnológicas, en cambio, se apoyan en la doctrina de fair use (uso justo) para defender la legalidad del tratamiento de datos públicos.

Google no es la única compañía observada por Bruselas. La semana pasada, la Comisión Europea inició una investigación separada sobre funciones de IA integradas en WhatsApp, propiedad de Meta, en el marco de un creciente escrutinio sobre el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial en el bloque.

Aunque el uso de contenidos sin autorización se ha vuelto una práctica extendida entre las grandes tecnológicas, existen modelos más respetuosos con los derechos de autor que demuestran que la innovación no tiene por qué ir en contra de los creadores. Empresas como Shutterstock han firmado acuerdos de licenciamiento de imágenes, videos y música para el entrenamiento de IA, lo que garantiza una compensación a los titulares de derechos.

También surgen iniciativas como Dappier, que impulsa mercados de datos donde los creadores pueden establecer condiciones de uso, y la Dataset Providers Alliance, integrada por proveedores que promueven la “obtención ética” de datos para IA . Estas alternativas, señalan expertos, evidencian que las Big Tech tienen opciones para desarrollar IA sin apropiarse del trabajo ajeno.

