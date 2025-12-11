Disney invierte 1,000 mdd en OpenAI y abre sus íconos a la IA

El acuerdo, de tres años, permitirá a los usuarios de Sora generar y compartir videos cortos motivados por indicaciones de texto que incorporen a más de 200 personajes y elementos del universo Disney, Marvel, Pixar y star Wars, incluidos íconos como Mickey Mouse y Cenicienta, aunque no contempla voces ni semejanzas de actores reales.

Además, Disney se convertirá en uno de los principales clientes de OpenAI utilizando sus herramientas de IA generativa para desarrollar nuevos productos, experiencias digitales e incluso integrar ChatGPT en flujos de trabajo internos y servicios al cliente.

Bob Iger, director ejecutivo de Disney, subrayó que el rápido avance de la IA "marca un momento importante para nuestra industria" y que la colaboración con OpenAI permitirá extender el alcance narrativo de las historias de la compañía del ratón de forma "reflexiva y responsable".

La alianza también incluye opciones para que Disney adquiera más participación en OpenAI mediante warrants (derecho a la compra de acciones a un precio fijo), lo que refuerza las expectativas de crecimiento conjunto.

Las nuevas funciones relacionadas con personas y contenidos generados por usuarios están programadas para deplegarse a principios de 2026.