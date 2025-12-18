La nueva comisión regulatoria 'castiga' a Google y Android, pero el impacto de la decisión es limitado

La CNA, con apenas unos meses de operación formal tras la reforma de julio pasado que sustituyó a la antigua Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), decidió terminar un procedimiento en el que concluye que Google no podrá imponer la utilización de Android a los fabricantes de dispositivos móviles. Esa línea, que parece un hito en la teoría de la competencia, no altera de manera material la hegemonía de Google en el ecosistema móvil.

Para entender la importancia de esta decisión hay que remontarse al propio origen del conflicto entre grandes plataformas y reguladores en todo el mundo. Durante la última década, Android se volvió el sistema operativo dominante en smartphones a nivel global y, por ende, en México.

El modelo “abierto” de Android, en teoría, permite que fabricantes de hardware desarrollen dispositivos basados en el software de código abierto y que terceros puedan competir libremente. Pero en la práctica, el dominio de Google se cimenta en un conjunto de acuerdos, licencias y servicios preinstalados que consolidan su posición dominante.

Hace unos años, en 2018, la Comisión Europea multó a Google en 4,340 millones de dólares por abuso de posición dominante vinculado a Android, al concluir que la tecnológica impuso restricciones a fabricantes, como la preinstalación obligatoria de Google Search y Chrome como condición para licenciar Play Store.

En México, la regulación de mercados digitales tiene un camino tortuoso, desde investigaciones de prácticas monopólicas relativas en publicidad digital contra Google que culminaron con el cierre de casos sin multas, hasta la decisión más reciente sobre dispositivos móviles.

Google, por su parte, acogió la decisión de la CNA como un punto de defensa a su modelo de negocio.

“Agradecemos a la CNA por su proceso exhaustivo y profesional. Su decisión se alinea con el objetivo de Android de crear un modelo abierto que impulse la competencia y ayude a conectar a millones de personas en México”, dijo un portavoz de la empresa.

Además, el contexto regulatorio mexicano está en pleno proceso de transición. La fusión de competencias bajo la CNA y el traslado de atribuciones que antes estaban fragmentadas entre COFECE e Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberían, en teoría, fortalecer la vigilancia de mercados estratégicos.

Sin embargo, esta consolidación también ha generado incertidumbre sobre la capacidad de la nueva autoridad para imponer remedios contundentes y medibles.