Deloitte y AWS impulsan la transformación digital en México

Deloitte y Amazon Web Services (AWS) anunciaron la expansión de su colaboración estratégica para acelerar la transformación digital en México, a través de un plan que impulsa la adopción de la nube, la Inteligencia Artificial (IA) generativa y la Agentic AI en los principales sectores económicos del país, creando, a la vez, un marco sólido para el crecimiento sostenible y la innovación continua.

El trabajo de Deloitte y AWS incluye inversiones conjuntas que permitirán escalar las capacidades regionales, apoyar la adopción local de la nube y generar nuevas oportunidades de proliferación en industrias clave. Además, refleja un compromiso compartido por ayudar a las organizaciones en México a adoptar tecnologías emergentes e integrar estrategias de ciberseguridad, gobernanza, modernización de aplicaciones, arquitectura en la nube, así como desarrollo e integración de la IA.

Inspirada en los modelos implementados en Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, esta colaboración introduce a México los Centros de Excelencia Deloitte AWS (D.ACE), especializados en brindar respuestas a los complejos requerimientos de evolución, reducir el tiempo de comercialización, estandarizar las metodologías de entrega, proporcionar soluciones a la medida para cada sector y estimular una renovación a gran escala.

De igual forma, integra las Zonas de Experiencia del Cliente, con el objetivo de incentivar la modernización tecnológica, reducir el tiempo de salida al mercado y ofrecer propuestas adaptadas a las necesidades de cada industria.

A través de la implementación de plataformas, como Amazon Bedrock, Amazon SageMaker y Amazon Connect, esta colaboración permitirá a las empresas mexicanas integrar capacidades de próxima generación para optimizar operaciones, escalar innovación y mejorar la experiencia del cliente.

También contempla la integración de soluciones Software as a Service (SaaS) y de IA en AWS Marketplace, incluyendo herramientas de agentic AI enfocadas en automatización regulatoria, eficiencia financiera y transformación de la experiencia del cliente, impulsando así una nueva etapa de crecimiento digital en el país.

De esta forma, ambas firmas colaborarán estrechamente con clientes de sectores como el financiero, automotriz, consumo y salud, al combinar el profundo conocimiento de Deloitte con las capacidades de vanguardia de AWS. Los esfuerzos incidirán en la formación de talento local, el desarrollo de soluciones y en el impacto sectorial, con el propósito de liderar la transformación empresarial de México.