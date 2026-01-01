¿Lujo o gasto fijo? Cuánto costará la "canasta básica" de streaming en 2026 en México

Si un hogar decide contratar todas las plataformas enlistadas al mismo tiempo gastaría 1,201 pesos mensuales para los planes más básicos y 1,961 pesos por los más costosos.

En 2026, el salario mínimo general en México será de 315.04 pesos al día, equivalente a 9,582.47 pesos al mes. Esto significa que una persona que gana el salario mínimo tendría que invertir aproximadamente el 20.5% del mismo si quisiera contratar los servicios de streaming antes mencionados.

De acuerdo con The Ciu, hoy, 62.1% de los internautas o 62.2 millones de personas consumen contenidos audiovisuales en línea, lo que amplía el potencial de crecimiento de este mercado.

“Los precios al alza responden a varios factores: el aumento en los costos de producción de contenido original, la competencia por licencias de series y películas, y los ajustes monetarios derivados de la inflación y las estrategias comerciales de las plataformas”, refiere la consultora.

En 2025, Netflix sigue liderando el mercado de streaming en México con el mayor porcentaje de hogares conectados y participación en ingresos (cerca del 20-22% de cuota de mercado), aunque con tendencias a la baja, mientras Prime Video y Disney+ se consolidan como segundos fuertes (cerca del 17% cada uno). Apple TV+ y HBO Max compiten en el segmento medio, con Apple TV+ mostrando crecimiento, y plataformas locales como ViX y especializadas como MUBI ganan terreno, reforzando la diversificación del mercado con opciones gratuitas y de nicho.

De cara al futuro, la posesión de los derechos de transmisión de eventos deportivos podría convertirse en un factor clave para el crecimiento de algunas plataformas, especialmente con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, que se realizará en conjunto entre Estados Unidos, Canadá y México.

Los eventos deportivos de alto perfil atraen audiencias masivas y fidelizan suscriptores, un fenómeno que ya se ha observado en México, un ejemplo de ello es ViX Premium, que de acuerdo con The Ciu capitalizó la transmisión exclusiva de partidos de la Liga MX para alcanzar una participación del 7.3% en el mercado, lo que representó una ganancia de 1.3 puntos porcentuales frente a periodos anteriores, confirmando que contenidos deportivos relevantes pueden traducirse en crecimiento de suscriptores y preferencia entre los consumidores.

