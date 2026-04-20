La red social de Elon Musk, 𝕏 (antes Twitter), tuvo una caída súbita en el servicio este lunes 20 de abril que solo duró media hora. De acuerdo con Downdetector, plataforma que revisa el estadio de servicio de otras aplicaciones, informó un incremento marcado de reportes de fallas alrededor de las 11:23 horas, pero para las 12:05 el problema ya se había solucionado.
Se cayó X hoy, 20 de abril de 2026: usuarios reportan fallas en Twitter
Downdetector identificó que los principales problemas son con el funcionamiento de la aplicación, la actualización del feed y la conexión.
Problemas detectados:
43% aplicación
28% Feed / Timeline
16% Server Connection
Las principales zonas con problemas son ciudades principales del país, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro y Xalapa.
¿Por qué está fallando X o Twitter?
Las causas del por qué una red social presenta fallas son muy variadas, pero entre algunas de las principales son estas:
Sobrecarga del servidor: Cuando hay un aumento repentino y significativo en la actividad en la rd social, como durante eventos en vivo, discusiones populares o situaciones de crisis, la plataforma puede enfrentar una sobrecarga en sus servidores. Esto puede llevar a tiempos de carga lentos o incluso a caídas temporales del servicio.
Problemas de infraestructura: Si los sistemas subyacentes de X, como su infraestructura de servidores, bases de datos o redes, experimentan problemas técnicos, esto puede afectar la disponibilidad y el rendimiento de la plataforma.
Errores de software: Los errores en el código de software pueden causar problemas en la funcionalidad de la red social. Estos errores pueden surgir durante el desarrollo de nuevas características, actualizaciones o incluso debido a cambios pequeños en el código.
Actualizaciones problemáticas: A veces, las actualizaciones de software pueden causar problemas inesperados. Una actualización que no se ha probado adecuadamente o que presenta incompatibilidades con otros componentes del sistema puede provocar fallos en la plataforma.
Mantenimiento programado: X a veces realiza mantenimiento programado para actualizar su plataforma y corregir problemas. Durante estos períodos, la plataforma puede estar fuera de línea temporalmente.