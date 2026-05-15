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Tras juicio con Musk, OpenAI iría contra Apple por su integración de ChatGPT

La empresa de IA está insatisfecha por la forma en que se ha desplegado su tecnología dentro de los iPhone y busca un nuevo acuerdo para impulsar a su chatbot.
vie 15 mayo 2026 11:00 AM
OpenAI vs Apple
Hace un par de años, durante la WWDC, la empresa confirmó públicamente que OpenAI sería su principal socio en términos de IA para el asistente personal, Siri, pero esas son integraciones que hasta la fecha no han llegado. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

En medio de la disputa legal entre Elon Musk y OpenAI, otra empresa ya se vio implicada en el asunto y se trata de Apple, a la cual OpenAI está considerando demandar debido a la integración de su chatbot, ChatGPT, en sus dispositivos.

Hace un par de años, durante la conferencia mundial de desarrolladores de Apple (WWDC, por sus siglas en inglés), la empresa confirmó públicamente que OpenAI sería su principal socio en términos de IA para el asistente personal, Siri, pero esas son integraciones que hasta la fecha no han llegado.

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Por ello, OpenAI está considerando emprender acciones legales contra Apple, entre ellas enviar una notificación de incumplimiento de contrato en contra de la empresa todavía dirigida por Tim Cook, según fuentes consultadas por The New York Times.

La implementación de la IA ha sido un tema controversial para Apple. Al exterior, la empresa es vista como rezagada frente a otros gigantes tecnológicos que ya invirtieron cientos de miles de millones de dólares en esta tecnología, desde la creación de modelos, centros de datos e infraestructura detrás de la herramienta.

A nivel de negocio, esto no es preocupante para la firma pues su principal base económica depende más del hardware que del software y las cifras lo demuestran. Según datos de su último reporte trimestral, la compañía dio a conocer ingresos por 111,200 millones de dólares, lo que representa un 17% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Tuvimos nuestro mejor trimestre de marzo", señaló Tim Cook, CEO de Apple, quien atribuyó el desempeño a un crecimiento de doble dígito en todos los segmentos geográficos, a la demanda por la línea iPhone 17 y a otro récord en servicios.

En términos específicos y que demuestran la relevancia de sus gadgets, el iPhone generó 56,994 millones de dólares en el trimestre, frente a 46,841 millones un año antes, un crecimiento cercano al 22%. Servicios sumó 30,976 millones, 16% más anual. Juntos, iPhone y servicios representaron casi 79% de las ventas trimestrales de la tecnológica.

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Por otra parte, el Times también informó que en los últimos meses, OpenAI ha estado intentando renegociar el acuerdo, pues lo ven como una forma de incentivar las suscripciones a ChatGPT a través de la visibilidad de Apple. No obstante, OpenAI se ha mostrado decepcionada por la integración de la herramienta.

Asimismo, cabe recordar que la firma de Cupertino anunció un acuerdo con Google para impulsar una versión actualizada de Siri, la cual se lanzará a finales de este año, según lo que dieron a conocer ambas empresas.

“Tras una cuidadosa evaluación, Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y está entusiasmada por las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para los usuarios de Apple”, dijeron las compañías.

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OpenAI ChatGPT Apple Inc

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