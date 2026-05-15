Por ello, OpenAI está considerando emprender acciones legales contra Apple, entre ellas enviar una notificación de incumplimiento de contrato en contra de la empresa todavía dirigida por Tim Cook, según fuentes consultadas por The New York Times.

La implementación de la IA ha sido un tema controversial para Apple. Al exterior, la empresa es vista como rezagada frente a otros gigantes tecnológicos que ya invirtieron cientos de miles de millones de dólares en esta tecnología, desde la creación de modelos, centros de datos e infraestructura detrás de la herramienta.

A nivel de negocio, esto no es preocupante para la firma pues su principal base económica depende más del hardware que del software y las cifras lo demuestran. Según datos de su último reporte trimestral, la compañía dio a conocer ingresos por 111,200 millones de dólares, lo que representa un 17% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Tuvimos nuestro mejor trimestre de marzo", señaló Tim Cook, CEO de Apple, quien atribuyó el desempeño a un crecimiento de doble dígito en todos los segmentos geográficos, a la demanda por la línea iPhone 17 y a otro récord en servicios.

En términos específicos y que demuestran la relevancia de sus gadgets, el iPhone generó 56,994 millones de dólares en el trimestre, frente a 46,841 millones un año antes, un crecimiento cercano al 22%. Servicios sumó 30,976 millones, 16% más anual. Juntos, iPhone y servicios representaron casi 79% de las ventas trimestrales de la tecnológica.