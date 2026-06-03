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Ángel Terral, director general de Airbnb México: "Romperemos la barrera del sexto partido”

En la revista Expansión hemos entrevistado a lo largo del año a varios directores generales para saber cómo viven el Mundial. A 8 días del inicio del torneo, calentamos motores con sus experiencias.
mié 03 junio 2026 05:16 AM
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Ángel Terral, director general de Airbnb México
Ángel Terral es optimista. El director de Airbnb México está convencido de que la selección nacional llegará a cuartos.
 (Foto: Anylú Hinojosa-Peña
)

Cuando Ángel Terral recuerda un mundial, sus pensamientos regresan a Francia 98. No era la primera vez que veía el torneo, pero sí fue la que lo marcó como pocas cosas lo han hecho desde entonces. “Estar ahí, ver cómo un país entero se transforma, cómo la gente se une alrededor del futbol y cómo cada rincón vibra con la misma emoción, es algo difícil de olvidar”, cuenta el ejecutivo francés que, ahora, como director general de Airbnb México tiene el reto de traducir el sentimiento mundialista en experiencias dentro de la plataforma.

Aquella atmósfera que convirtió calles, cafés y plazas en un mismo latido parece haber moldeado la manera en la que hoy imagina su trabajo al frente de la plataforma en un evento como este, el más visto del mundo, pues el directivo, quien llegó a su posición a finales de 2017, ve en el futbol algo más que una pasión personal. En su opinión, es una oportunidad para que México se muestre al mundo desde su faceta más poderosa: la hospitalidad.

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“Creo que este será el mejor mundial para México. Estoy convencido de que romperemos la barrera del sexto partido (el antiguo quinto encuentro, ahora que el mundial aumentó a 48 el número de selecciones participantes) y llegaremos, al menos, a cuartos de final. Tenemos todo a favor, la gente, el ánimo y las ganas de ganar”, asegura el directivo. “Del lado de Airbnb, nuestros anfitriones están listos para recibir a los visitantes con la calidez de la hospitalidad mexicana”, apunta.

Cuando hace ocho años fue nombrado director general de Airbnb México, su papel fue el de adaptar una plataforma global al entorno local, impulsando tanto la oferta como la demanda y promoviendo la inclusión de viajeros nacionales. Su mezcla de experiencia corporativa y sensibilidad emprendedora le permitió hacer una herramienta al alcance del mexicano común que quiere viajar, recibir viajeros o emprender desde su hogar.

Ahora, bajo el liderazgo de Terral, el Mundial 2026 se perfila no solo como un evento deportivo, sino como un catalizador de emprendimiento, hospitalidad y crecimiento económico distribuido en las ciudades sede y más allá.

El cambio que crea un Mundial

Entre los momentos que esperaban con más impaciencia en Airbnb fue el sorteo del 5 de diciembre. Los ojos del mundo estaban puestos en la transmisión desde Washington que estableció cómo quedarían los grupos en la justa deportiva. Por un lado, la emoción por ver el grupo de México, pero la Copa mezcla un componente sentimental con el negocio. Por eso, igual de importante que conocer cómo quedarían los grupos era saber qué selecciones llegarían a las ciudades sede en el país.

Terral pone como ejemplo el de los recientes Juegos Olímpicos de París, donde ante la llegada de miles de visitantes adicionales muchos usuarios que no eran anfitriones se convirtieron, por un tiempo, en la alternativa de los visitantes olímpicos, un fenómeno que espera que suceda también en México.

Airbnb planea, además, aprovechar la demanda para promover destinos menos tradicionales, diversificar la oferta más allá de los puntos turísticos saturados y distribuir los beneficios hacia comunidades que normalmente no reciben grandes inversiones hoteleras. Según datos de la plataforma, el 33% de los usuarios dijo buscar experiencias más locales y fuera de zonas turísticas tradicionales, lo cual indica un crecimiento en la demanda de destinos menos saturados y más auténticos.

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Además, una proporción significativa de estas reservaciones, aproximadamente el 60%, fue para destinos ubicados a menos de 500 km de la ciudad de origen de los viajeros, un indicio más de que el turismo se dispersa geográficamente más allá de los grandes centros urbanos.

Pasión y estrategia

La voz de Terral se vuelve la de un aficionado que habla tanto desde la emoción como desde la esperanza. Cuando se le pregunta quién ganará el mundial, responde sin titubeos que España. Y cuando pronostica a las figuras del torneo –Lamine Yamal, Erling Haaland, Pedri–, lo hace con el entusiasmo de quien sigue el deporte más allá de los titulares.

Aun así, es México el tema que más lo ilusiona. “El apoyo de todos nosotros será clave para que el equipo liderado por Javier Aguirre nos dé muchas alegrías”, afirma, convencido de que esta vez el país superará la barrera histórica.

El mundial, para él, es un punto de encuentro que conecta historias personales, oportunidades económicas y la posibilidad de que México se muestre al mundo como un anfitrión excepcional.

Y quizá por eso, al hablar de la plataforma que lidera en 2026, Terral vuelve a aquel recuerdo de Francia en 1998. A la sensación de caminar por calles que vibran de la misma forma. A la emoción compartida que hace que un país entero se vea distinto. Ese es el mundial que visualiza para México. Y ese es, también, el partido que Airbnb quiere jugar desde lo local.

La quiniela de Ángel Terral

Quién ganará el mundial: España.

A qué fase llegará México: “Estoy convencido de que romperemos la barrera del sexto partido y llegaremos, al menos, a cuartos de final”.

Qué jugador será el más valioso: Lamine Yamal, Erling Haaland, Pedri.

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