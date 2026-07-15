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Reino Unido propone toque de queda a redes sociales para adolescentes

El gobierno británico también considera imponer límites al scrolling infinito para cuidar la salud mental de los menores de edad. ¿Cuáles son sus otras propuestas?
mié 15 julio 2026 12:30 PM
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El ensayo con una duración de un mes, consistió en probar tres tipos diferentes de intervenciones con los adolescentes restringiendo el uso de las aplicaciones a 15 minutos al día, un toque de queda nocturno entre las 21:00 y las 7:00 horas y eliminar definitivamente determinadas aplicaciones de redes sociales.
Reino Unido propone toque de queda a media noche y un límite de scroll infinito (LEON NEAL/Getty Images)

Mientras los gigantes tecnológicos enfrentan el escrutinio público por la seguridad en línea, este miércoles el Reino Unido propuso nuevas medidas para proteger a los adolescentes en las redes sociales incluyendo un toque de queda a media noche y un límite al scroll infinito.

De acuerdo con un análisis de UNICEF, se estima que al menos 20 millones de niños de entre 12 y 17 años han utilizado la inteligencia artificial y se advierte que estas herramientas avanzan más rápido que las regulaciones que deberían existir sobre ellas. Por esto mismo el país británico anunció que los adolescentes de entre 16 y 17 años deberán cumplir un toque de queda nocturno por defecto.

Otra de las medidas que se solicitaron a las empresas tecnológicas es que el desplazamiento infinito y la reproducción automática se desactiven automáticamente a partir de la primavera de 2027.

Las medidas impuestas responden a la creciente preocupación por los efectos de las redes sociales y toman como referencia un programa piloto realizado en Reino Unido, cuyos resultados mostraron que un toque de queda nocturno mejoraba el sueño y concentración de los adolescentes. El ensayo incluyó a más de 300 adolescentes y padres de familia en todo el país.

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El ensayo con una duración de un mes, consistió en probar tres tipos diferentes de intervenciones con los adolescentes restringiendo el uso de las aplicaciones a 15 minutos al día, un toque de queda nocturno entre las 21:00 y las 7:00 horas y eliminar definitivamente determinadas aplicaciones de redes sociales.

El pasado 15 de junio, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la prohibición de redes sociales para los menores de 16 años y recordaba que “es el paso correcto para el país” y la mejor forma de mantener a los niños seguros en internet; “una prohibición total, es una decisión correcta”, declaró. Esto ocurrió después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en implementar una prohibición legal en diciembre.

De acuerdo con el estudio, hubo beneficios para la salud mental como la mejoría en el estado de ánimo, la reducción de estrés, y una mayor energía durante el día, pero también se observó que las redes sociales ya son fundamentales para las interacciones con amigos por lo que podría crear una desventaja social y emocional. Debido a estos resultados se llegó a la conclusión de que el toque de queda era la mejor opción al equilibrar los beneficios a la salud con las necesidades sociales de los adolescentes.

Las empresas de tecnología se encuentran en un punto de inflexión. Hace una semana, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, afirmó que cuatro estados solicitaban multas por valor de 1.4 billones de dólares por las acusaciones sobre seguridad juvenil y diseño de funciones que fomentan el uso excesivo de estas plataformas entre los usuarios jóvenes y la seguridad de las plataformas.

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Las demandas también se dirigían a empresas como TikTok, YouTube y Snapchat al acusarlas de provocar crisis de salud mental en las características de diseño adictivas y protecciones inadecuadas para los menores.

Por otro lado, este lunes, Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea aseguró que el país avanzaría con las restricciones de edad en las plataformas de redes sociales para limitar el uso que hacen los jóvenes de ellas. Ali Law, director de políticas públicas y asuntos gubernamentales de TikTok, afirmó a CNBC que “la plataforma está diseñada teniendo en cuenta la seguridad”.

También dijo que TikTok tenía más de 50 configuraciones de seguridad preestablecidas para cualquier persona menor de 16 años incluyendo un límite de tiempo de pantalla de una hora y una pantalla que se activaba a las 10 de la noche para indicar a los usuarios la importancia de descansar.

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