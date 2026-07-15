Reino Unido propone toque de queda a redes sociales para adolescentes

Mientras los gigantes tecnológicos enfrentan el escrutinio público por la seguridad en línea, este miércoles el Reino Unido propuso nuevas medidas para proteger a los adolescentes en las redes sociales incluyendo un toque de queda a media noche y un límite al scroll infinito.

De acuerdo con un análisis de UNICEF, se estima que al menos 20 millones de niños de entre 12 y 17 años han utilizado la inteligencia artificial y se advierte que estas herramientas avanzan más rápido que las regulaciones que deberían existir sobre ellas. Por esto mismo el país británico anunció que los adolescentes de entre 16 y 17 años deberán cumplir un toque de queda nocturno por defecto.

Otra de las medidas que se solicitaron a las empresas tecnológicas es que el desplazamiento infinito y la reproducción automática se desactiven automáticamente a partir de la primavera de 2027.

Las medidas impuestas responden a la creciente preocupación por los efectos de las redes sociales y toman como referencia un programa piloto realizado en Reino Unido, cuyos resultados mostraron que un toque de queda nocturno mejoraba el sueño y concentración de los adolescentes. El ensayo incluyó a más de 300 adolescentes y padres de familia en todo el país.

