Invertir más en las personas: el efecto secundario de la IA en los negocios

De acuerdo con un estudio global de McKinsey , el 44% de las organizaciones ya está escalando la IA a nivel empresarial en todas sus áreas frente al 38% del año anterior. Vicente Roqueñi, director de relaciones para América Latina de DiDi, citó el escrito que publicó hace un mes el fundador de Microsoft, Bill Gates, donde aseguró que : “la IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia de la historia”, haciendo referencia a que para quienes saben cómo utilizarla puede ser una gran aliada, pero sino “ella te usará a ti”, bromeó el directivo.

De semanas a horas para abrir un restaurante en DiDi

La lectura de resultados de la efectividad del uso de IA viene acompañada de resolución de problemas, de acuerdo con DiDi. En este sentido, la empresa desarrolló un agente de IA disponible mediante WhatsApp para simplificar la incorporación de restaurantes a su plataforma, un proceso que antes podía tomar un par de semanas, debido a la digitalización del menú y el registro del negocio ahora puede completarse en solo horas.

La herramienta (Dimi) busca reducir las barreras tecnológicas para los pequeños establecimientos, Vicente Roqueñi señaló que el 70% de los restaurantes que ya están en DiDi son micro, pequeñas y medianas empresas (Mypes), un segmento en el que la falta de recursos, conocimientos administrativos o herramientas digitales puede limitar el crecimiento.

“Para nosotros, la inteligencia artificial es un habilitador de oportunidades”, dijo. La plataforma utiliza algoritmos para anticipar la demanda, distribuir pedidos y atraer conductores o repartidores hacia las zonas donde son requeridos. Durante eventos como el Super Bowl, por ejemplo, puede identificar qué platillos tendrán mayor demanda, en qué colonias se concentrarán los pedidos y cuántos repartidores serán necesarios.

Esta capacidad opera sobre una plataforma que, de acuerdo con el directivo, reúne a más de 30 millones de usuarios y 500,000 personas que generan ingresos como conductores o repartidores. DiDi calcula que su actividad produce una derrama económica superior a 118,000 millones de pesos en México.

Walmart encontró otra veta en la personalización donde la empresa comenzó a relacionar los tickets de compra con los clientes mediante su programa de beneficios, en el que los usuarios proporcionan su número telefónico al pagar. Con esa información puede identificar compras recurrentes y preparar carritos personalizados.