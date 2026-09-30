La publicidad con IA permite que 8 de cada 10 pymes lleguen a formatos que creían inalcanzables

De acuerdo con una encuesta de Amazon Ads y Opinium, tres años atrás sólo el 37% de los participantes consideraba que este canal era accesible, por lo que el contraste refleja el cambio de percepción sobre la posibilidad de anunciarse gracias a la IA, incluso grandes empresas como Google también identifican beneficios en los negocios que utilizan estas herramientas.

El costo era una de las principales barreras, pues el 49% lo señaló como un obstáculo para anunciarse en televisión por streaming, seguido de los mínimos de inversión con 33% y la necesidad de agencias especializadas con 32%, de acuerdo con el mismo estudio de Amazon.

Por otro lado, el estudio de Google realizado con Advertiser Perceptions encuestó entre 175 micro, pequeñas y grandes empresas, donde el 78% reportó ahorros de tiempo y recursos relacionados con publicidad, por lo que, para ambas empresas, las pymes representan un mercado amplio y ese mismo se compone principalmente por los negocios de menor tamaño.

De acuerdo con cifras del Censo Económico 2024 del Inegi, las microempresas representan el 95.4% de los establecimientos y emplean a 41.4% del personal ocupado pero generan apenas el 16.1% del valor agregado por lo que el contraste aumenta conforme crece el tamaño de las empresas. Las medianas representan apenas el 0.7% de las unidades económicas y aún así generan el 16.7% del valor agregado, un poco más que todas las micro juntas.

Google y Amazon buscan acercar sus herramientas publicitarias a este mercado pero por el otro lado, su peso en la generación de valor es menor, pues las grandes compañías solo son el 0.2% de las unidades económicas pero concentran el 54.2% del valor agregado. Esto da a pensar que la IA puede reducir algunas barreras para producir anuncios y administrar campañas pero tener el acceso a estas herramientas no resuelve el conocer ¿cuánto pueden destinar a publicidad y, es rentable la inversión?