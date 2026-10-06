Prime Day 2026: las mejores ofertas y promociones bancarias para ahorrar durante el evento de Amazon

- Samsung Smart TV QLED de 75 pulgadas: baja de 17,419 a 11,999 pesos, una rebaja de 31% equivalente a un ahorro de 5,420 pesos.
Relojes, equipaje, moda y accesorios
- Reloj Invicta Aviator Quartz Chronograph de 48 mm: pasa de 3,879 a 1,125.42 pesos, con 71% de descuento y un ahorro de 2,753.58 pesos.
- Mochila Samsonite Urban Escape: baja de 2,499 a 943.11 pesos, una reducción de 62% que representa un ahorro de 1,555.89 pesos.
- Organizador GUESS Laurel II: pasa de 1,184 a 590.05 pesos, con 50% de descuento y un ahorro de 593.95 pesos.
- Reloj Citizen Eco Drive para caballero: reduce su precio de 5,842.92 a 3,076.50 pesos, con 47% de descuento y un ahorro de 2,766.42 pesos.
- Maleta Samsonite C-Lite Spinner 75/28: pasa de 15,999 a 8,631.98 pesos, una rebaja de 46% equivalente a un ahorro de 7,367.02 pesos.
Hogar, cocina y electrodomésticos
- Vaso Stanley IceFlow: baja de 1,089 a 419.99 pesos, con 61% de descuento y un ahorro de 669.01 pesos.
- Batidora de pedestal Cuisinart de 5.2 litros: pasa de 7,199 a 3,479 pesos, una reducción de 52% equivalente a un ahorro de 3,720 pesos.
- Nespresso Vertuo POP con espumador de leche: baja de 4,490 a 2,235 pesos, con 50% de descuento y un ahorro de 2,255 pesos.
- Amazon Echo Spot: pasa de 2,299 a 1,149 pesos, una rebaja de 50% que representa un ahorro de 1,150 pesos.
- Colchón matrimonial Zinus Green Tea Essential: reduce su precio de 4,299 a 2,279 pesos, con 47% de descuento y un ahorro de 2,020 pesos.
Las rebajas directas permiten encontrar ahorros de varios miles de pesos en algunos productos, mientras las promociones de pago agregan descuentos, bonificaciones o financiamiento según la institución participante..