Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Prime Day 2026: las mejores ofertas y promociones bancarias para ahorrar durante el evento de Amazon

Tarjetas, cupones, meses sin intereses y rebajas en tecnología, hogar y moda pueden cambiar cuánto terminas pagando en Prime Day.
mar 06 octubre 2026 02:57 PM
Añadir Expansión en Google
Manos sosteniendo un iPhone con la página de ofertas de Amazon abierta, donde aparece la leyenda “Prime Day” y productos con descuentos de 25%, 15% y 10%.
Las promociones del Prime Day pueden variar según el producto, la disponibilidad y las condiciones aplicables a cada compra. (Expansión|Gemini)

El Prime Day 2026 llega con rebajas importantes en tecnología, hogar, moda y accesorios, además de promociones especiales para miembros de Amazon Prime. Entre los beneficios disponibles hay descuentos bancarios de hasta 25%, bonificaciones de hasta 15% y planes de hasta 24 meses sin intereses, mientras algunos productos reducen su precio más de 50%.

Estas son las promociones financieras y las ofertas que más destacan durante el evento.

Publicidad

Promociones bancarias y beneficios para usuarios Prime durante Prime Day 2026

Es importante mencionar que todas las promociones bancarias fueron consultadas en el sitio oficial https://www.amazon.com.mx vigentes hasta el martes 6 de octubre. A continuación, enlistamos las promociones:

- Amazon Access | Invex Banco: ofrece 25% de descuento con el código ACCESSPBDD1. La promoción es exclusiva para nuevos usuarios de Amazon Access que tengan membresía Prime y utilicen la tarjeta Amazon Access Invex.

- BBVA: ofrece 10% de descuento y hasta 15 meses sin intereses. Para aplicar el beneficio aparece el código BBVAPBDD26.

- Banamex: contempla 10% de descuento y hasta 24 meses sin intereses, el plazo más amplio entre las promociones bancarias. El código indicado es BNMXPBDD26.

- Santander: presenta 10% de descuento y la posibilidad de pagar hasta a 12 meses sin intereses mediante el código SANTPBDD26.

iphone-oferta-en-pantalla.png
Tecnología

Tu iPhone se puede convertir en cazador de ofertas automático, así activas la configuración de Apple

- Banorte: la promoción consiste en una bonificación de 10%.

- American Express: ofrece una bonificación de 750 pesos y compras de hasta 12 meses sin intereses.

- HSBC: permite obtener 10% de descuento y pagar hasta a 12 meses sin intereses. El código mostrado es HSBCPBDD26.

- Invex Banco: cuenta con 10% de descuento y hasta 12 meses sin intereses utilizando el código INVEXPBD26.

- DiDi Card: ofrece una bonificación de 15% y hasta 12 meses sin intereses.

- Afirme: contempla 10% de descuento, hasta 12 meses sin intereses y el código AFIRMEPB26.

- Mifel: participa con 10% de descuento y hasta 12 meses sin intereses mediante el código MIFELPB26.

- Kueski Pay: dispone de dos alternativas. La primera permite financiar la compra hasta en 12 quincenas, obtener 1% de cashback pagando desde su aplicación y conseguir 30% de descuento en la primera compra con el código KUESKI30. La segunda otorga 200 pesos de descuento directo utilizando KUESKIDAYS en el checkout de Kueski Pay.

Publicidad

Antes de elegir una promoción conviene distinguir también el tipo de beneficio: algunas instituciones aplican descuento directo, mientras otras manejan bonificaciones o facilidades de pago a meses sin intereses.

Las mejores ofertas de Prime Day 2026 por categoría

Además de las promociones asociadas con métodos de pago, Prime Day 2026 ofrece rebajas de hasta 71% en productos seleccionados. Para facilitar la comparación, agrupamos algunas de las ofertas más destacadas por categoría.

Dispositivos y accesorios Apple

- Apple Watch Band Loop deportiva: pasa de 1,099 a 519.97 pesos, equivalente a 53% de descuento y un ahorro de 579.03 pesos.

- AirPods Pro 2: su precio de lista de 5,799 pesos cae a 2,999 pesos, una rebaja de 48% que representa un ahorro de 2,800 pesos.

- AirPods Pro 3: pasan de 5,799 a 4,099 pesos, con 29% de descuento y un ahorro de 1,700 pesos.

- Apple iPad de 10.2 pulgadas, Wi-Fi y 32 GB reacondicionado: baja de 2,079.35 a 1,510.01 pesos, con 27% de descuento y un ahorro de 569.34 pesos.

- Funda de silicón con MagSafe para iPhone 15 Plus: baja de 1,099 a 340.01 pesos, un descuento de 69% y un ahorro de 758.99 pesos. Está disponible en más de seis colores.

Estas placas y calcomanías deben fabricarse mediante un proceso homogéneo para toda la República Mexicana. (Foto: Getty Images)
Finanzas Personales

Se incrementan fraudes phishing con códigos QR; Scotiabank emite recomendaciones

Celulares, pantallas y electrónica Samsung

- Samsung Galaxy S23 Ultra, 8 GB de RAM y 256 GB: pasa de 30,999 a 12,999 pesos, una reducción de 58% que representa un ahorro de 18,000 pesos.

- Samsung Monitor Odyssey OLED de 32 pulgadas: baja de 35,799 a 17,921 pesos, con 50% de descuento y un ahorro de 17,878 pesos.

- Samsung Galaxy Tab S10+ de 12 GB de RAM y 256 GB: pasa de 22,999 a 11,999 pesos, equivalente a 48% de descuento y un ahorro de 11,000 pesos. Incluye S-Pen.

- Samsung Smart Monitor de 32 pulgadas M80F: reduce su precio de 13,999 a 7,839 pesos, con 44% de descuento y un ahorro de 6,160 pesos.

Publicidad

- Samsung Smart TV QLED de 75 pulgadas: baja de 17,419 a 11,999 pesos, una rebaja de 31% equivalente a un ahorro de 5,420 pesos.

Relojes, equipaje, moda y accesorios

- Reloj Invicta Aviator Quartz Chronograph de 48 mm: pasa de 3,879 a 1,125.42 pesos, con 71% de descuento y un ahorro de 2,753.58 pesos.

- Mochila Samsonite Urban Escape: baja de 2,499 a 943.11 pesos, una reducción de 62% que representa un ahorro de 1,555.89 pesos.

- Organizador GUESS Laurel II: pasa de 1,184 a 590.05 pesos, con 50% de descuento y un ahorro de 593.95 pesos.

- Reloj Citizen Eco Drive para caballero: reduce su precio de 5,842.92 a 3,076.50 pesos, con 47% de descuento y un ahorro de 2,766.42 pesos.

- Maleta Samsonite C-Lite Spinner 75/28: pasa de 15,999 a 8,631.98 pesos, una rebaja de 46% equivalente a un ahorro de 7,367.02 pesos.

Hogar, cocina y electrodomésticos

- Vaso Stanley IceFlow: baja de 1,089 a 419.99 pesos, con 61% de descuento y un ahorro de 669.01 pesos.

- Batidora de pedestal Cuisinart de 5.2 litros: pasa de 7,199 a 3,479 pesos, una reducción de 52% equivalente a un ahorro de 3,720 pesos.

- Nespresso Vertuo POP con espumador de leche: baja de 4,490 a 2,235 pesos, con 50% de descuento y un ahorro de 2,255 pesos.

- Amazon Echo Spot: pasa de 2,299 a 1,149 pesos, una rebaja de 50% que representa un ahorro de 1,150 pesos.

- Colchón matrimonial Zinus Green Tea Essential: reduce su precio de 4,299 a 2,279 pesos, con 47% de descuento y un ahorro de 2,020 pesos.

Las rebajas directas permiten encontrar ahorros de varios miles de pesos en algunos productos, mientras las promociones de pago agregan descuentos, bonificaciones o financiamiento según la institución participante..

Tags

amazon Amazon Prime Video

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad