Criterios precisos, revisión humana y formas de apelar: los pendientes del decreto contra contenido violento

Esta discusión sobre la seguridad de los menores de 18 años en redes sociales llegó a Palacio Nacional este miércoles 14 de octubre en la cual la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que obliga a las plataformas como TikTok, Meta, Google y X a reforzar sus mecanismos de protección frente a contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, autolesiones y ciberacoso.

Las plataformas digitales deberán reforzar sus mecanismos de verificación de edad y protección de menores, así como establecer criterios para restringir contenidos violentos. (GEORGE CHAN/Getty Images)



Entre las nuevas obligaciones están verificar la edad, clasificar los contenidos según el grupo, activar configuraciones de privacidad reforzada para menores y establecer mecanismos para identificar y retirar publicaciones que representen riesgos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también aseguró que las empresas estuvieron de acuerdo con el decreto impulsado por su gobierno , que contempla las nuevas obligaciones para detectar y retirar publicaciones que promuevan la violencia.

“Increíblemente, estuvieron totalmente de acuerdo, agregaron algunos temas, pero las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el decreto sale con un acuerdo con las plataformas”, dijo la presidenta durante su conferencia matutina del 9 de octubre.

El reto no es solo eliminar contenido, también controlar los algoritmos

Para Gutiérrez Cortés, la detección automatizada de publicaciones violentas es técnicamente viable, pero no está exenta de errores, especialmente cuando los sistemas no pueden distinguir entre una amenaza y una denuncia.

“Un sistema automatizado podría confundir una amenaza real con una denuncia o con una investigación periodística o incluso con una obra artística o una conversación académica”, explica el especialista a Expansión.

Por ello, considera necesario establecer criterios precisos, revisión humana y mecanismos de apelación para evitar que las medidas de protección se conviertan en herramientas de censura.

El problema tampoco se limita al contenido que publican los usuarios. Los algoritmos de recomendación influyen en la cantidad de veces que una persona se encuentra con determinadas publicaciones, así como en la frecuencia con la que estas aparecen en su pantalla.