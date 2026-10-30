Intel agota sus chips para laptops económicas y anticipa más presión sobre los precios

Los procesadores Wildcat Lake pertenecen a la familia Intel Core Serie 3 y apuntan a computadoras que no necesitan la potencia de los equipos más avanzados. Este segmento incluye dispositivos para actividades cotidianas, como navegar por internet, realizar tareas escolares, trabajar con documentos o utilizar aplicaciones de productividad.

La situación podría afectar a los fabricantes que utilizan estos componentes para producir laptops de menor precio. Cuando escasea un procesador, las marcas pueden enfrentar dificultades para mantener sus configuraciones habituales, retrasar la producción o recurrir a componentes alternativos, aunque esto no implica necesariamente que todos los modelos lleguen más caros a las tiendas.

Lo anterior sucede pues la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial incrementó la demanda de determinados componentes.

Intel no espera que la escasez de memoria termine en 2027

Durante la llamada de resultados, Zinsner expresó una perspectiva negativa sobre la posibilidad de que las condiciones de suministro mejoren durante 2027.

La advertencia resulta relevante para los consumidores porque la memoria representa una parte del costo de fabricación de cualquier computadora, desde los modelos básicos hasta los equipos para videojuegos y tareas profesionales.

Si los precios de este componente permanecen elevados, los fabricantes podrían enfrentar dificultades para ofrecer computadoras con mayores capacidades de memoria sin incrementar sus precios de venta.

El informe trimestral de la compañía también anticipa que las restricciones de suministro de memoria, sustratos y otros componentes persistirán durante 2027. Intel reconoció que su capacidad para contrarrestar algunos de estos problemas, especialmente los relacionados con la memoria, es limitada.

La inteligencia artificial también presiona el mercado de computadoras

El contraste entre los centros de datos y las computadoras personales refleja uno de los desafíos de la industria de semiconductores. Mientras las empresas tecnológicas destinan grandes inversiones a infraestructura de inteligencia artificial, el mercado de computadoras enfrenta mayores costos y una demanda más débil.