Lo que nadie te advierte sobre depiladoras de luz pulsada de internet: ¿Convienen más que la depilación profesional?

En México, la COFEPRIS advirtió el 15 de julio de 2026 sobre depiladoras de luz pulsada intensa (IPL) falsas que pueden provocar quemaduras, lesiones cutáneas y daños en la vista, y aunque el organismo no presenta cifras de pacientes ni tampoco vincula el incidente con el crecimiento de las ventas, sí identifica equipos cuya procedencia y condiciones de seguridad que el consumidor necesita verificar antes de utilizarlos.

Por su parte, Philips afirma que más de seis millones de personas en el mundo usan Lumea, el cual está incluido en el mercado de dispositivos IPL domésticos, cuyo valor, de acuerdo con Global Info Research, se estimó en 1,284 millones de dólares en 2024 y que alcanzará 1,831 millones para 2031 con un crecimiento compuesto anual del 5.3%.

Más allá de las cifras comerciales, la investigación sobre IPL doméstico permite dimensionar los efectos adversos de estás herramientas. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Lasers in Surgery and medicine , que analizó la base de notificaciones voluntarias de un distribuidor entre 2016 y 2021 se identificaron 1,692 problemas relacionados con estos dispositivos de los cuales 316 incluyeron quemaduras térmicas, 470 dolor en la piel, y 271 eritema (enrojecimiento de la piel).

Además, los investigadores calcularon 67 casos reportados por cada 100,000 dispositivos enviados.

Estos riesgos refuerzan la importancia de una valoración profesional para determinar si la tecnología es adecuada para cada persona y qué precauciones necesita, especialmente cuando existen enfermedades cutáneas o medicamentos que aumentan la sensibilidad a la luz, por lo que la supervisión permite identificar esos factores y ajustar el tratamiento, aunque no elimina por completo el riesgo de lesiones.

La doctora especialista en láser del Hospital San Angel Inn, Ana Cecilia Árias Godínez, también advierte sobre las imitaciones de equipos profesionales y recomienda verificar con el fabricante o distribuidor la autenticidad del aparato que utiliza cada establecimiento.