La promesa de reducir vello sin pagar cada visita a una clínica tiene un costo inicial de miles de pesos. Por ejemplo, en tiendas departamentamentales, los tres modelos publicados de la máquina Philips Lumea van desde los 9,999 pesos hasta los 16,799 dependiendo el modelo, y aunque detrás de esa oportunidad comercial se encuentra la promesa de reducir vello sin acudir con un especialista, el consumidor debe comprobar por sí mismo los resultados, mantenimiento y controles de seguridad que podrían perjudicarlo.
Lo que nadie te advierte sobre depiladoras de luz pulsada de internet: ¿Convienen más que la depilación profesional?
En México, la COFEPRIS advirtió el 15 de julio de 2026 sobre depiladoras de luz pulsada intensa (IPL) falsas que pueden provocar quemaduras, lesiones cutáneas y daños en la vista, y aunque el organismo no presenta cifras de pacientes ni tampoco vincula el incidente con el crecimiento de las ventas, sí identifica equipos cuya procedencia y condiciones de seguridad que el consumidor necesita verificar antes de utilizarlos.
Por su parte, Philips afirma que más de seis millones de personas en el mundo usan Lumea, el cual está incluido en el mercado de dispositivos IPL domésticos, cuyo valor, de acuerdo con Global Info Research, se estimó en 1,284 millones de dólares en 2024 y que alcanzará 1,831 millones para 2031 con un crecimiento compuesto anual del 5.3%.
Más allá de las cifras comerciales, la investigación sobre IPL doméstico permite dimensionar los efectos adversos de estás herramientas. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Lasers in Surgery and medicine , que analizó la base de notificaciones voluntarias de un distribuidor entre 2016 y 2021 se identificaron 1,692 problemas relacionados con estos dispositivos de los cuales 316 incluyeron quemaduras térmicas, 470 dolor en la piel, y 271 eritema (enrojecimiento de la piel).
Además, los investigadores calcularon 67 casos reportados por cada 100,000 dispositivos enviados.
Estos riesgos refuerzan la importancia de una valoración profesional para determinar si la tecnología es adecuada para cada persona y qué precauciones necesita, especialmente cuando existen enfermedades cutáneas o medicamentos que aumentan la sensibilidad a la luz, por lo que la supervisión permite identificar esos factores y ajustar el tratamiento, aunque no elimina por completo el riesgo de lesiones.
La doctora especialista en láser del Hospital San Angel Inn, Ana Cecilia Árias Godínez, también advierte sobre las imitaciones de equipos profesionales y recomienda verificar con el fabricante o distribuidor la autenticidad del aparato que utiliza cada establecimiento.
La especialista, relata, ha recibido pacientes con quemaduras procedentes de otros centros, pues agrega que en “las clínicas que solo se dedican a depilación no se sabe qué aparatos tienen e incluso ha habido casos donde nos han llegado quemados”. Su testimonio, por lo tanto, muestra la importancia de comprobar tanto el equipo como la preparación de quien lo opera.
El impacto económico de usar máquinas
“Me gusta verme más limpia, más estética, mi piel luce mejor, pero después de haber comprado una máquina de 12,000 pesos, no funcionó y tuve que acudir a depilarme en una clínica profesional”, comparte una mujer que prefiere quedarse en el anonimato tras compartir su experiencia al depilarse en casa.
Entonces, para quien puede gastar 12,000 pesos en un aparato doméstico, la diferencia frente a algunos paquetes profesionales puede ser de unos miles de pesos.
Por ejemplo, la clínica Clin Care en Monterrey, ofrecen paquetes de cuerpo completo de ocho sesiones más cuatro de garantía por 16,000 pesos, sin embargo las tarifas varían de manera considerable, pues HAPPYláser ubicada en CDMX, Querétaro, Guadalajara y Cancún anuncia en su página un paquete de cinco sesiones de cuerpo completo por hasta 74,999 pesos, diferencia que obliga a revisar las zonas incluidas, la tecnología, las condiciones de garantía y el seguimiento.
Al respecto, Árias Godínez comenta que la atención profesional incorpora una decisión que el precio del aparato no resuelve: el hecho de ajustar el tratamiento a cada paciente. “Dependiendo de la piel del paciente, nosotros ponemos la potencia”, explica la especialista y agrega que en su práctica modifica los parámetros de acuerdo con la respuesta de la piel y los resultados durante el tratamiento.
¿Depilación láser y luz pulsada es lo mismo?
Aunque los dos métodos utilizan luz, funcionan de manera diferente ya que el láser produce un haz con una longitud de onda específica, mientras que la IPL emite luz de un espectro más amplio mediante una lámpara.
La Agencia de Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear explica que elegir un dispositivo o una configuración inadecuados para todo tipo de piel y el color del vello puede provocar daños.
Philips menciona en entrevista con Expansión que Lumea, su dispositivo insignia en este mercado, utiliza la melanina del vello para conducir la energía lumínica hacia la raíz y esa es la razón por la que la compatibilidad depende del contraste entre piel y vello. La marca especifica que sus equipos no funcionan en vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo y que no deben usarse en piel muy oscura.
“IPL y láser son tecnologías diferentes, por lo que no deben considerarse equivalentes”, respondió la compañía, y agregó que los tratamientos profesionales pueden utilizar niveles de energía más elevados, mientras que sus equipos domésticos incorporan intensidades y mecanismos de seguridad adaptados al uso del consumidor.
El tratamiento en casa también exige tiempo y constancia, pues para el modelo Lumea Prestige BRI956/50, Philips recomienda realizar cuatro sesiones iniciales, una cada dos semanas, y después otras ocho, y una cada cuatro semanas. Es decir, comprar el aparato no resuelve la depilación en una sola aplicación dado que el usuario debe seguir un calendario de sesiones para reducir el vello y mantener los resultados. Cabe mencionar que la frecuencia varía según el modelo y la respuesta de cada persona.
¿Pueden haber efectos secundarios de la depilación de luz pulsada?
Los aparatos originales incorporan medidas para limitar esos riesgos, aunque sus funciones varían.
Philips menciona que, según el modelo, Lumea incluye un sensor de tono de piel, filtro UV y un sistema que condiciona los pulsos al contacto correcto con la piel y que algunos equipos añaden SmartSkin, que recomienda una intensidad aunque la empresa insiste en revisar las contraindicaciones del manual antes de utilizarlos.
Entre las restricciones de uso, Philips indica que Lumea no debe utilizarse durante el embarazo o la lactancia, porque no ha realizado pruebas en esas condiciones, ni en tonos de piel incompatibles con el modelo, también advierte sobre su uso cuando existe sensibilidad a la luz o se toman medicamentos que la aumentan, y prohíbe aplicarlo sobre heridas, lunares o tatuajes. Las personas con antecedentes de cáncer de piel, problemas de cicatrización o epilepsia fotosensible deben revisar las contraindicaciones específicas y consultar con su médico antes de usarlo.
El estado de la piel y los medicamentos también influyen, pues el gobierno de Queensland, Australia, advierte que un bronceado activo eleva el riesgo de reacciones y que ciertas sustancias aumentan la sensibilidad a la luz. Asimismo, señala que los equipos domésticos, aunque suelen tener menor potencia que los profesionales, pueden causar lesiones, especialmente en zonas sensibles como el rostro.
Antes de comprar, Philips recomienda comprobar el número de modelo, manual, información del fabricante, garantía y servicio posventa, además de verificar al vendedor por lo que el consumidor también debe desconfiar de precios inusualmente bajos y de inconsistencias en el empaque. Esa revisión ayuda a evaluar la procedencia del equipo que una oferta barata o un precio elevado, por sí solos, no acreditan su seguridad.
Si aparecen ampollas, enrojecimiento intenso o una reacción grave, la autoridad de Queensland recomienda buscar atención médica inmediata y en México, la Cofepris pide notificar los incidentes adversos mediante su sistema de tecnovigilancia y denunciar la comercialización de equipos falsificados, también recomienda conservar el comprobante de compra y los datos del aparato para facilitar la identificación del producto involucrado.