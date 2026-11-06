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Tu iPhone puede encontrar fotos que te están robando espacio: esta función de Apple ayuda a eliminarlas

Las capturas de pantalla se acumulan sin que lo notes. Una herramienta del iPhone permite revisarlas y decidir cuáles conservar.
vie 06 noviembre 2026 08:00 PM
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Primer plano de unas manos sosteniendo un iPhone con la aplicación Fotos abierta, donde aparecen cuatro imágenes seleccionadas y una ventana de confirmación para eliminarlas.
La aplicación función permite localizar automáticamente las capturas de pantalla acumuladas en el iPhone y seleccionar cuáles eliminar para liberar espacio de almacenamiento. (Expansión |ChatGPT)

Con el tiempo, tu iPhone puede acumular capturas de pantalla que guardaste para consultar información, compartir algo o simplemente recordar un dato. Aunque muchas dejan de ser útiles, siguen ocupando espacio en la galería. Para evitar que tengas que buscarlas una por una, puedes utilizar la aplicación Atajos de Apple y crear una herramienta que las reúna automáticamente y eliminarlas.

Te explico qué modelos son compatibles con el procedimiento y cómo configurarlo para recuperar almacenamiento sin borrar imágenes importantes.

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¿Qué modelos de iPhone son compatibles con esta función?

El procedimiento para crear esta función mediante lenguaje natural está disponible en los siguientes modelos:

- iPhone 15: iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

- iPhone 16: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e.

- iPhone 17: iPhone 17, 17 Plus / Air, 17 Pro y 17 Pro Max.

- iPhone 18: iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Así puedes crear un atajo para encontrar y eliminar capturas de pantalla

Para configurar esta herramienta, sigue estos pasos desde tu iPhone:

1. Abre la aplicación Atajos en tu iPhone.

Pantalla general de aplicaciones del iPhone. El recuadro señala la aplicación de Atajos.
(Josep Rodríguez)

2. Pulsa el signo «+» que aparece en la parte inferior de la pantalla.

La imagen muestra la pantalla general de la aplicación de atajos del iPhone. El recuadro señala el símbolo + que funcionan para agregar nuevos atajos.
(Josep Rodríguez)

3. Pega las siguientes indicaciones en el chat para generar el atajo:

"Quiero un atajo que busque y seleccione automáticamente todas las capturas de pantalla guardadas en mi iPhone, sin tener que buscarlas ni seleccionarlas manualmente.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

  1. Buscar automáticamente todas las capturas de pantalla de mi fototeca, incluidas las antiguas.
  2. Excluir las capturas marcadas como favoritas para protegerlas de eliminaciones accidentales.
  3. Mostrar una vista previa de las capturas encontradas para poder revisarlas.
  4. Permitirme elegir cuáles conservar y cuáles eliminar, seleccionando individualmente las que quiero borrar.
  5. Mostrar una confirmación final con la cantidad de capturas que se eliminarán.
  6. Eliminar exclusivamente las capturas que yo haya seleccionado y confirmado. Si cancelo el proceso, no debe eliminarse ninguna.

La búsqueda inicial debe ser completamente automática, pero quiero tener siempre el control sobre qué capturas se conservan y cuáles se borran.

Utiliza acciones reales y compatibles con Atajos de iOS, sin aplicaciones externas. Configura todas las acciones, filtros, condiciones y variables en el orden correcto para que el atajo funcione de principio a fin.

El resultado debe ser un atajo completamente funcional que me permita limpiar mis capturas de pantalla de forma rápida, segura y sin riesgo de eliminar fotografías que no haya autorizado".

4. Cuando termines de crear el atajo, pulsa la flecha que apunta hacia abajo en la parte superior de la pantalla y selecciona "Agregar a la pantalla de inicio". De esta manera, cada vez que quieras liberar espacio, solo tendrás que pulsar el ícono identificado con un bote de basura y el atajo te mostrará automáticamente las capturas que no estén marcadas como favoritas para que puedas eliminarlas.

pantalla-inicio-atajo-iphone.jpg
(Josep Rodriguez)

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Apple WWDC IPhone

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