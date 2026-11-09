Si tienes una taquería, una clínica o una tienda en línea, ya puedes contratar publicidad para aparecer en televisión conectada sin invertir decenas de miles de pesos. Ahora ya es posible aparecer en servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Prime Video con una inversión inicial de 5,000 pesos.
Desde 5,000 pesos: Pymes se anuncian en Netflix, Disney+ y Prime Video para ampliar su alcance
Francisco Tobar, CEO y confundador de la empresa mexicana de publicidad Masha, explica a Expansión que este modelo permite a los negocios acceder a espacios publicitarios que antes necesitaban presupuestos elevados y llegar a públicos más extensos en una realidad cada vez más digital.
La oportunidad surge en un mercado en el que la televisión conectada (CTV) ha ganado relevancia,. De acuerdo con Comscore , más de 51 millones de personas consumen contenidos mediante televisión conectada en México. Otro estudio, Valor Total Media, elaborado por AVE, CiM e IAB México, tres organizaciones de la industria de la comunicación, la publicidad y el marketing en México, detalló que la inversión en publicidad CTV ascendió a 6,175 millones de pesos en 2024.
¿Cuánto cuesta anunciarse en streaming?
A diferencia de la televisión abierta, en el que los anunciantes suelen contratar espacios publicitarios que se asocian con programas y horarios específicos, la publicidad en TV conectada permite seleccionar determinadas plataformas, ubicaciones geográficas y segmentos de audiencia.
“Lo que hacemos es poner esa misma puerta, que antes era solo para agencias, al alcance de cualquier negocio con una cuenta y una tarjeta”, explica Tobar, cuya empresa opera mediante un modelo de negocio de compra programática y de autoservicio, es decir, sus clientes adquieren espacios publicitarios de forma automatizada sin depender necesariamente de una agencia de medios.
Con una inversión mínima de 5,000 pesos, una pyme puede contratar aproximadamente 25,000 impresiones publicitarias en Tubi, Pluto TV o Samsung TV. Ese mismo presupuesto alcanza para alrededor de 16,667 impresiones en Prime Video Channels, Roku Channel, ViX o Twitch.
De acuerdo con Tobar, la idea de Masha es reducir las barreras de entrada para empresas que antes no podían competir por espacios televisivos y menciona que “que 5,000 no te dan el alcance del prime time, pero ahora cualquier negocio puede estar en la tele y saber qué pasó con cada peso”.
Asimismo, menciona una precisión sobre el funcionamiento de esta tecnología, pues una impresión representa una aparición del anuncio. Es decir, una misma persona puede verlo varias veces, por lo que contratar 25,000 impresiones no garantiza alcanzar a 25,000 consumidores distintos.
¿Qué resultados puede esperar una pyme con 5,000 pesos?
Gabriela Méndez, especialista en compra de medios, explica que los presupuestos pequeños pueden ayudar a generar presencia de marca, pero deben acompañarse de una estrategia que considere el tamaño de la audiencia y la frecuencia con la que los usuarios verán el anuncio.
“Puede comenzar a tener presencia en plataformas de streaming. Sin embargo, para obtener resultados más eficientes, la recomendación es invertir alrededor de 100,000 pesos, siempre con una estrategia de segmentación muy específica”, señala.
Para calcular el presupuesto necesario, Méndez recomienda realizar un ejercicio de curva de alcance, que considera el universo potencial de consumidores, el porcentaje de personas al que se busca llegar, el costo por mil impresiones y la frecuencia deseada.
Por ejemplo, una campaña de 25,000 impresiones que busca mostrar el anuncio tres veces por persona tendría un alcance teórico de aproximadamente 8,333 personas distintas. Sin embargo, este cálculo supone que las impresiones se distribuyen de manera uniforme, algo que no necesariamente sucede en una campaña real.
La especialista explica que una empresa también debe contemplar otros gastos, como la producción y adaptación de los materiales audiovisuales y la implementación de herramientas de medición.
Méndez también considera que el streaming puede funcionar cuando una empresa quiere dar a conocer su marca y llegar a audiencias mediante anuncios audiovisuales. Sin embargo, cuando el objetivo es atraer visitantes a una página, conseguir clientes potenciales o generar ventas, existen otros canales que pueden ofrecer mejores resultados.
“Cuando los objetivos están más enfocados en tráfico, leads o conversiones, las RRSS y los buscadores pueden ser una opción más eficiente, principalmente por sus capacidades de segmentación, optimización y medición”, menciona.
Esto significa que una empresa que busca posicionar su nombre en determinada ciudad podría utilizar televisión conectada como parte de su estrategia, mientras que un negocio interesado en recibir pedidos inmediatos podría priorizar campañas en buscadores o redes sociales.
La especialista también recomienda evitar que las pequeñas empresas concentren sus inversiones únicamente en temporadas de descuentos masivos, cuando la competencia entre anunciantes puede incrementar los costos.
“Una buena práctica es identificar sus momentos de mayor oportunidad y concentrar la inversión en esas temporalidades, en lugar de competir directamente durante temporadas de descuentos masivos”, señala.
Para Méndez, una pyme puede alcanzar sus objetivos sin necesariamente igualar el presupuesto de las grandes marcas, siempre que identifique a su audiencia y distribuya sus recursos de acuerdo con sus necesidades.
Así, aunque una inversión de 5,000 pesos permite que un negocio aparezca en servicios de streaming, su rentabilidad dependerá de factores que van más allá del número de impresiones contratadas: la segmentación, la frecuencia, el mensaje publicitario y la capacidad de convertir esa exposición en resultados comerciales.