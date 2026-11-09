Desde 5,000 pesos: Pymes se anuncian en Netflix, Disney+ y Prime Video para ampliar su alcance

Francisco Tobar, CEO y confundador de la empresa mexicana de publicidad Masha, explica a Expansión que este modelo permite a los negocios acceder a espacios publicitarios que antes necesitaban presupuestos elevados y llegar a públicos más extensos en una realidad cada vez más digital.

La oportunidad surge en un mercado en el que la televisión conectada (CTV) ha ganado relevancia,. De acuerdo con Comscore , más de 51 millones de personas consumen contenidos mediante televisión conectada en México. Otro estudio, Valor Total Media, elaborado por AVE, CiM e IAB México, tres organizaciones de la industria de la comunicación, la publicidad y el marketing en México, detalló que la inversión en publicidad CTV ascendió a 6,175 millones de pesos en 2024.

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A diferencia de la televisión abierta, en el que los anunciantes suelen contratar espacios publicitarios que se asocian con programas y horarios específicos, la publicidad en TV conectada permite seleccionar determinadas plataformas, ubicaciones geográficas y segmentos de audiencia.

“Lo que hacemos es poner esa misma puerta, que antes era solo para agencias, al alcance de cualquier negocio con una cuenta y una tarjeta”, explica Tobar, cuya empresa opera mediante un modelo de negocio de compra programática y de autoservicio, es decir, sus clientes adquieren espacios publicitarios de forma automatizada sin depender necesariamente de una agencia de medios.

Con una inversión mínima de 5,000 pesos, una pyme puede contratar aproximadamente 25,000 impresiones publicitarias en Tubi, Pluto TV o Samsung TV. Ese mismo presupuesto alcanza para alrededor de 16,667 impresiones en Prime Video Channels, Roku Channel, ViX o Twitch.

De acuerdo con Tobar, la idea de Masha es reducir las barreras de entrada para empresas que antes no podían competir por espacios televisivos y menciona que “que 5,000 no te dan el alcance del prime time, pero ahora cualquier negocio puede estar en la tele y saber qué pasó con cada peso”.