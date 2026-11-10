La IA apenas pidió cuatro viajes en Uber; DiDi también reconoce baja adopción

La situación no es exclusiva de Uber. Stephen Zhu, responsable del negocio internacional de DiDi, reconoció durante un encuentro con periodistas en Beijing, China, que la compañía también registra una cantidad reducida de solicitudes procedentes de agentes de inteligencia artificial externos.

"Lo que puedo confirmar es que hoy no tenemos demasiados pedidos provenientes de agentes externos. Definitivamente tenemos más solicitudes desde nuestro propio agente", explicó el directivo.

La diferencia está en cómo ambas compañías buscan aprovechar esta tecnología. Mientras Uber trabaja con desarrolladores externos para que sus servicios puedan solicitarse desde otros asistentes, DiDi desarrolla en China su propio sistema de IA, capaz de interpretar necesidades específicas de los pasajeros y recomendar vehículos adecuados para cada viaje.

La baja adopción ocurre mientras el negocio tradicional de Uber mantiene su crecimiento. En el tercer trimestre de 2026, la empresa registró 4,061 millones de viajes y pedidos, un incremento anual de 16%, e ingresos por 14,766 millones de dólares, 10% más que un año antes.

DiDi apuesta por un asistente que entiende cómo quieres viajar

DiDi desarrolla una experiencia de inteligencia artificial dentro de su propia plataforma. En septiembre de 2025, la empresa comenzó las pruebas públicas de Xiaodi, un asistente de movilidad que lanzó oficialmente su versión 1.0 en marzo de 2026 en China.

Su propuesta consiste en permitir que los pasajeros describan el viaje que necesitan mediante una sola instrucción, ya sea escrita o por voz.

Por ejemplo, en lugar de seleccionar manualmente las características de un automóvil, un usuario puede indicar que se marea con facilidad, que viaja con una persona mayor o que necesita espacio adicional para transportar equipaje.