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La IA apenas pidió cuatro viajes en Uber; DiDi también reconoce baja adopción

Mientras Uber reporta una cantidad mínima de viajes solicitados mediante agentes de inteligencia artificial, DiDi desarrolla en China un asistente capaz de elegir vehículos según las necesidades de cada pasajero.
mar 10 noviembre 2026 02:38 PM
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Un taxista feliz usa una aplicación móvil y mira a la cámara sonriendo.
Mientras Uber trabaja con desarrolladores externos para que sus servicios puedan solicitarse desde otros asistentes, DiDi desarrolla en China su propio sistema de IA, capaz de interpretar necesidades específicas de los pasajeros. (andresr/Getty Images)

Beijing, China. Pedir un automóvil mediante inteligencia artificial ya es posible, pero todavía son pocos los usuarios que recurren a esta tecnología. Durante una de las semanas de mayor actividad de Uber, apenas cuatro viajes se solicitaron mediante agentes de IA externos, una cifra que contrasta con los aproximadamente 320 millones de viajes y pedidos que la plataforma registró junto con Uber Eats en ese mismo periodo.

El dato, revelado durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, muestra la distancia entre las expectativas de la industria tecnológica y los hábitos de los consumidores.

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La situación no es exclusiva de Uber. Stephen Zhu, responsable del negocio internacional de DiDi, reconoció durante un encuentro con periodistas en Beijing, China, que la compañía también registra una cantidad reducida de solicitudes procedentes de agentes de inteligencia artificial externos.

"Lo que puedo confirmar es que hoy no tenemos demasiados pedidos provenientes de agentes externos. Definitivamente tenemos más solicitudes desde nuestro propio agente", explicó el directivo.

La diferencia está en cómo ambas compañías buscan aprovechar esta tecnología. Mientras Uber trabaja con desarrolladores externos para que sus servicios puedan solicitarse desde otros asistentes, DiDi desarrolla en China su propio sistema de IA, capaz de interpretar necesidades específicas de los pasajeros y recomendar vehículos adecuados para cada viaje.

La baja adopción ocurre mientras el negocio tradicional de Uber mantiene su crecimiento. En el tercer trimestre de 2026, la empresa registró 4,061 millones de viajes y pedidos, un incremento anual de 16%, e ingresos por 14,766 millones de dólares, 10% más que un año antes.

DiDi apuesta por un asistente que entiende cómo quieres viajar

DiDi desarrolla una experiencia de inteligencia artificial dentro de su propia plataforma. En septiembre de 2025, la empresa comenzó las pruebas públicas de Xiaodi, un asistente de movilidad que lanzó oficialmente su versión 1.0 en marzo de 2026 en China.

Su propuesta consiste en permitir que los pasajeros describan el viaje que necesitan mediante una sola instrucción, ya sea escrita o por voz.

Por ejemplo, en lugar de seleccionar manualmente las características de un automóvil, un usuario puede indicar que se marea con facilidad, que viaja con una persona mayor o que necesita espacio adicional para transportar equipaje.

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El asistente interpreta estas solicitudes y las convierte en criterios que utiliza para buscar vehículos dentro de la plataforma.

Si un pasajero indica que suele marearse, Xiaodi puede priorizar unidades asociadas con una conducción suave. Si viaja con una persona mayor, puede buscar automóviles con mayor espacio interior. También permite solicitar vehículos con aire acondicionado, maleteros amplios, determinadas cantidades de asientos o características específicas de comodidad.

De acuerdo con información proporcionada por DiDi, el sistema reconoce más de 90 etiquetas de servicio y combina las preferencias del usuario con factores como las condiciones del tránsito, la ubicación de los automóviles, el horario y la disponibilidad de conductores.

Cuando no encuentra una unidad que cumpla todas las condiciones, el asistente prioriza los requisitos principales y presenta las mejores alternativas disponibles.

Xiaodi también permite guardar destinos frecuentes, como el hogar o la oficina, y solicitar viajes recurrentes. Un usuario puede pedirle que programe un automóvil todos los días laborales a determinada hora o que calcule cuándo debe salir para llegar puntualmente a su destino.

La empresa busca que la IA no solo reduzca los pasos necesarios para contratar un viaje, sino que también permita personalizar el servicio de una manera que resultaría más complicada mediante los filtros tradicionales de una aplicación.

¿Por qué los usuarios necesitarían otro agente de IA?

Durante el encuentro en Beijing, Zhu planteó que el principal desafío no consiste en desarrollar asistentes capaces de contratar servicios, sino en demostrar que realmente aportan una ventaja frente a las herramientas actuales.

"Tenemos que preguntarnos qué valor adicional aporta realmente un agente de IA. ¿Genera mayor comodidad o hace que el servicio sea más accesible?", cuestionó.

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El directivo explicó que los usuarios ya pueden realizar solicitudes de transporte de manera sencilla desde sus aplicaciones habituales, por lo que abrir otro asistente únicamente para pedir un automóvil podría representar un paso adicional en lugar de una mejora.

En este sentido, considera que los agentes externos necesitan ofrecer beneficios suficientemente claros en términos de comodidad, ahorro o personalización.

También reconoció que DiDi todavía no cuenta con una cifra relevante de solicitudes procedentes de estos sistemas. Cuando se le preguntó por el volumen exacto, respondió que no tenía el dato debido a su escasa importancia dentro de las operaciones de la compañía.

¿Se puede pedir un Uber o DiDi con IA en México?

En México, no existe confirmación pública de que los usuarios puedan contratar y completar un viaje de Uber mediante los principales agentes externos de inteligencia artificial.

Uber y OpenAI preparan una integración para el 18 de noviembre de 2026, inicialmente en Estados Unidos, que permitirá consultar opciones de movilidad desde ChatGPT. Sin embargo, la contratación y el pago deberán completarse en la aplicación de Uber.

Amazon también ha identificado a Uber entre sus socios para ampliar las capacidades de Alexa+ en México, aunque todavía no existe confirmación pública de que esta función permita completar la contratación de viajes mediante el asistente en el país.

En el caso de DiDi, Xiaodi opera en China y la empresa no ha anunciado una fecha para llevar esta experiencia de contratación personalizada mediante IA a México.

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