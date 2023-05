Día de las Madres: ¿Por qué se celebra el 10 de mayo en México?

¿Cómo surgió el Día de las Madres en México?

La celebración del Día de las Madres se conmemora en nuestro país desde 1922 por iniciativa del entonces Secretario de Educación Pública, el periodista Rafael Alducín, fundador de Excélsior, diario en el cual se publicó una convocatoria para que “el diez de mayo de todos los años fuera consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser”.

Dicha convocatoria fue bien recibida por el entonces Presidente de la República, Álvaro Obregón, convirtiéndose en una fecha conmemorativa que con el paso de los años logró arraigarse entre las y los mexicanos.

Día de las Madres en el mundo

Por supuesto, esta celebración no es exclusiva de México, se trata de un festejo presente en casi todo el mundo. Se cree que las primera conmemoración del tipo tuvo lugar en la antigua Grecia y fue un homenaje a Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades.

Uno de los orígenes de la fecha está ligado a Estados Unidos, en esta versón se dice que fue establecido por Anna Jarvis en 1908, en honor a su madre, Ann Jarvis, una activista por la paz que se preocupaba por los soldados heridos en ambos lados de la Guerra Civil y creó el Club de Trabajo Día de la Madre para abordar las cuestiones de salud pública.

De acuerdo con la ONU, actualmente, el Día de la Madre se celebra en más de 80 países en todo el mundo.

Día de las madres 2023 en México

Este 10 de mayo caerá en miércoles en México. Ya que no es un día de descanso oficial, los centros de trabajo pueden determinar o no si sus empleados pueden tomarlo como día libre. Pero no están obligados por la Ley Federal de Trabajo.