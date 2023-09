Este es el mundo donde sí es cierto que 11 + 2 es 1

La mente se descontrola cuando se topa con que 11 + 2 es 1. No obstante, esta afirmación no es de un mundo raro, sino de este mundo cotidiano de apuraciones, compromisos y horarios, regido, aunque no lo parezca, por la aritmética modular.

Ocurre que esta rama de la matemática controla, entre otras cosas, la manera en que funcionan las computadoras, como expone Ling-Yu Yeh, ingeniero de la Universidad Nacional de Taiwán, en un artículo publicado en IEEE Transactions on Circuits and Systems II, revista científica especializada en electrónica.

Ahí demuestra que un cierto tipo de aritmética modular “mejora la utilización del hardware para reducir el costo de energía” cuando se echa a andar en un procesador para aplicaciones de seguridad de internet de la cosas (IoT, por sus siglas en inglés).