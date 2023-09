¿Qué es un halo solar y es peligroso para la salud?

¿Qué es un halo solar?

El halo solar es un fenómeno óptico atmosférico en el que aparece un círculo o semicírculo luminoso rodeando al Sol, similar a un arcoíris. El halo es el producto de la interacción del hielo con la luz, es decir, con el contacto de la luz solar con partículas de agua congelada en la troposfera, la capa de la atmósfera más próxima de la superficie terrestre, a 10 km de distancia.

¿Por qué se forman los halos solares?

La NASA explica que son creados por los cristales de hielo orientados al azar en las nubes de tipo cirros altos y delgados. Los halos circulares de 22 grados son visibles con mucha más frecuencia que los arcoíris.

También menciona en su portal oficial que “todos los patrones se generan a medida que la luz del sol (o la luz de la luna) se refleja y refracta en los cristales planos de hielo de agua de seis lados en la atmósfera de la Tierra”.

¿Son peligrosos?

No. Los halos solares no están asociados con la cantidad de radiación o energía que emite el Sol, ni son augurio de algún otro fenómeno natural como temblores debido a que no existe evidencia que los correlacionen.

Generalmente, está asociado con la llegada de tormentas eléctricas y lluvias. La evidencia que la sustenta es que las nubes llamadas cirrostratos poseen cristales de hielo, y estas abarcan amplias regiones el cielo que se sitúan aproximadamente a 12 kg de la superficie; sin embargo, la evaluación de escenarios de lluvia puede durar varios días, según el Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo, académico de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.