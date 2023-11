Los locales de Las Vegas perdieron en su apuesta por la F1

“La experiencia de la F1 fue terrible y aún es un desastre”, reclama Anthony, un taxista que lleva más de 15 años manejando estas calles. Funcionarios de turismo de Las Vegas y de la F1 estimaron una actividad económica de 1,300 millones de dólares, aunque solo ingresaron 1,200 millones, y Anthony, como muchas personas de la ciudad, no recibió un solo dólar por este evento. “Era un caos. Estaba tan bloqueado todo que no nos podíamos mover. Tuve que detener mi trabajo una semana entera. No quiero que vuelva la F1”, dice contundente.

Anthony no fue el único afectado. Susan, una empleada en una tienda de conveniencia en el hotel Caesars Palace, dice que los problemas comenzaron desde mucho antes. Esto porque, para llegar a trabajar, los trabajadores de esta zona solamente tienen dos alternativas: un vehículo privado o el autobús.

“Desde que comenzaron las construcciones hace meses ha sido terrible. La ciudad es muy pequeña y no estaba preparada para esto”, dice Susan. El tiempo para llegar a su trabajo pasó de 20 minutos a más de una hora a causa del tránsito. “El día de la carrera fue el infierno. Teníamos que llegar, pero todo estaba completamente bloqueado. Yo llegué con casi 45 minutos de retraso y aún así nos descontaron los puntos del día”, dice.

Los organizadores del Gran Premio de Las Vegas reportaron la asistencia de más de 315,000 espectadores al evento, aunque esto no necesariamente se reflejó en oportunidades de negocio para todos.

El Outback Steakhouse, un restaurante ubicado enfrente del hotel The Mirage, suele estar lleno los jueves por la noche según la anfitriona. Esperaban tener mucho movimiento e incluso, por ello, contrataron personal. Sin embargo, un video de X reveló que aquel día, la pista de ese local estaba abandonada. No había una sola persona, pues era imposible acceder al negocio.

This Outback Steakhouse on the Las Vegas Strip across from The Mirage and next to Harrah’s is normally packed on Thursday nights, according to the hostess. They expected big business with a view of the track. It’s dead so far. They’re going to close early tonight. pic.twitter.com/8Ga8Z8svA1

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) November 17, 2023