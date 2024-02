Daft Punk lanza transmisión sorpresa en vivo

El dúo proyecta "Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem", el anime intergaláctico complementario del álbum "Discovery".

Daft Punk transmite Interstella 5555, filme complementario del álbum Discovery. (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images)