Este mal es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto agudo de miocardio y el ictus. Sin embargo, se puede tratar, señala la Clínica de la Universidad de Navarra.

¿Qué es la trombosis con trombocitopenia?

Es una afección potencialmente mortal asociada con la vacunación contra la Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se han descrito este tipo de casos en personas que habían recibido las vacunas vectorizadas por adenovirus no replicativos (la vacuna ChAdOx1-S, de AstraZeneca, y la vacuna Ad26.COV2-S, de Janssen/Johnson & Johnson).

El gigante farmacéutico AztraZeneca ha admitido que su vacuna contra el covid-19 puede tener efectos secundarios, de acuerdo con documentos entregados a una corte en Reino Unido.

La empresa fue demandada por un grupo de personas que acusan que la inmunización ha causado la muerte de decenas de personas, mientras que otras han resultado seriamente heridas, de acuerdo con un reporte del diario británico The Telegraph.

AstraZeneca está impugnando las afirmaciones, pero ha aceptado, en un documento legal presentado al Tribunal Superior en febrero, que su vacuna contra el covid-19 "puede, en casos muy raros, causar TTS (Trombosis con síndrome de trombocitopenia)”.

¿Dónde ocurre la tromobosis?

La trombosis normalmente se clasifica según el lugar del cuerpo donde ocurra.

Hay dos tipos: la venosa y la arterial. Ambos tipos están influenciados por factores de riesgo adquiridos o heredados, aunque los factores de riesgo son diferentes para cada uno, refiere por su parte el sitio World Thrombosis Day.

¿Cómo se detecta?

Es recomendable acudir siempre al médico para tener un diagnóstico preciso, sin embargo existen algunos síntomas generales como dolor localizado en el trayecto venoso de la pierna, que aumenta con la flexión dorsal del pie; el edema de la extremidad que es blando y progresa desde la raíz del miembro afecto, en el que existe sensación de pesadez y un cierto grado de impotencia funcional, y aumento del calor local en la extremidad.

“Existen síntomas generales, como fiebre, aumento de la frecuencia cardiaca y síntomas respiratorios, como tos, disnea y ocasionalmente hemoptisis como manifestaciones de una embolia pulmonar”, señala la Universidad de Navarra.

¿Qué causa la trombosis?

No hay un factor determinante que la cause, pero existen algunos factores de riesgo como lesiones o traumatismo, padecimientos de cáncer, deficiencia no diagnosticada de los factores de la coagulación, obesidad y anomalías de la coagulación

¿Qué tratamientos tiene?

Tratar este tipo de afecciones requiere siempre de atención y monitoreo médico.

Puede tratarse con medicamentos para disolver los coágulos en la sangre o con intervención quirúrgica.