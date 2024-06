La extrema derecha de Francia pelea con Kylian Mbappé

"Cuando se tiene la suerte de tener un salario muy, muy grande, cuando se es multimillonario (...) entonces me da un poco de vergüenza ver a estos deportistas (...) dar lecciones a personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la posibilidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad", dijo.

Mbappé, capitán de Francia y quien goza de una enorme popularidad, dijo el domingo que "los extremos están llamando a las puertas del poder", durante una rueda de prensa en vísperas del partido inaugural de Francia en la Eurocopa 2024.

El delantero Marcus Thuram había instado antes a la gente a "luchar a diario" para impedir que la Agrupación Nacional (RN) de Bardella llegue al poder.

Mbappé no mencionó al RN, pero dijo que apoyaba los mismos valores y la misma postura que Thuram.

"Kylian Mbappé está en contra de las opiniones extremas y de las ideas que dividen a la gente. Quiero estar orgulloso de representar a Francia, no quiero representar a un país que no corresponde a mis valores, o a nuestros valores", dijo Mbappé.

El llamamiento tuvo eco entre algunos jóvenes del antiguo barrio de Mbappé, un suburbio desfavorecido de París, pero fue inmediatamente criticado por RN.

Bardella habló un día después de que Francia ganó su partido inaugural de la Eurocopa 2024 y en el que Mbappe sufrió una fractura de nariz.

El partido euroescéptico y antiinmigración de Bardella tiene su primera oportunidad real de llegar al poder nacional en los comicios del 30 de junio y el 7 de julio. Las encuestas de opinión han colocado sistemáticamente al RN en primer lugar desde la sorprendente decisión del presidente Emmanuel Macron este mes de disolver el Parlamento.