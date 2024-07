De acuerdo con SWPC, es una importante perturbación del campo magnético de la Tierra, producido por un intercambio muy eficiente de energía del viento solar hacia el entorno espacial que rodea al planeta. Estos fenómenos son resultado de variaciones en el viento solar que producen cambios importantes en las corrientes, plasmas y campos magnéticos. Las tormentas geomagnéticas pueden durar varias horas, incluso días.

Las tormentas más grandes que resultan de estas condiciones están asociadas a eyecciones de masa coronal (CMEs) solares, donde aproximadamente mil millones de toneladas de plasma del sol, con su campo magnético incorporado, llegan a la Tierra.

Según el Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, del Instituto Geográfico Nacional de España, tienen un carácter global, por lo que pueden comenzar simultáneamente en puntos de toda la tierra, pero de manera diferente por las latitudes.

La agencia NOAA definió una escala para cuantificar su intensidad y efectos con cinco posibles valores (G1 a G5).

An S1 Minor Solar Radiation Storm Event began at 2206 EST on July 23, 2024. The storm is a result of CME activity on the far side of the Sun.

Stay tuned to https://t.co/YLUbTRM02y for updates! pic.twitter.com/8gMSY52BTx

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) July 23, 2024