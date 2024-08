Rutas alternas para evitar el bloqueo en la México-Puebla

Rutas alternas a la autopista México-Puebla

Ruta CDMX Calpulalpan-San Martín Texmelucan-Puebla

Una de las alternativas para llegar de la Ciudad de México a Puebla es a través de la Autopista Peñón-Texcoco, hasta incorporarse en la carretera federal 142.

A continuación, incorpórate a la carretera Lechería-Texcoco/Texcoco de Mora-Ecatepec de Morelos.

Posteriormente, debes buscar la salida a Calpulapan-Texcoco/Carretera Apizaco-Puebla/ Texcoco-Calpulalpan, en la carretera a México 136. En seguida, usa el carril derecho para tomar la vía de acceso en dirección a San Martín Texmelucan.

De Puebla a Ciudad de México, debes seguir la misma ruta: llegar a San Martín, para después dirigirse a Calpulalpan y de ahí a Texcoco, para finalmente entrar a la CDMX.

Este camino es de aproximadamente 3 horas, dependiendo las condiciones del tráfico.

Puebla-Morelos-CDMX

La otra ruta dura 3 horas con 20 minutos, aproximadamente, y se trata de conducir desde la Ciudad de Puebla, hasta la CDMX, pero a través de la Autopista Siglo XXI.

Esta ruta te hará pasar por Atlixco, Cuautla y, finalmente, por Cuernavaca, antes de entrar por el sur de la capital mexicana.

Ruta Santa Ana Chiautempan

Desde Puebla, puedes tomar el camino desde la Central de Abastos, a través de la vía corta a Santa Ana Chiautempan, o carretera federal 121. Y dirigirte hacia Calculalpan. Desde ahí, debes tomar la ruta hacia Texcoco y, posteriormente, hacia la Ciudad de México.

No obstante estas rutas alternas, debes estar atento a las actualizaciones de las autoridades y, en caso de tener dudas, marcar al 088 para solicitar orientación acerca de tu ruta y destino.

¿Por qué bloquearon la México-Puebla?

Los ejidatarios de Santa Rita, en el estado de Puebla, exigen el pago de una indemnización millonaria por la expropiación de terrenos, hace más de 60 años, para la construcción de esta vialidad.

No obstante, el gobierno federal ya declaró que no caerá en "chantajes" y que tampoco reprimirá a los campesinos. Por lo cual no se ve una ruta clara para la resolución del presente conflicto.

Tanto el gobierno federal, como el del estado de Puebla, señalaron que detrás de estas manifestaciones existen intereses particulares.

"Como ya lo hizo patente el Presidente de México, existen intereses particulares detrás de los bloqueos. A lo largo del día, en colaboración con las autoridades federales, hemos buscado el diálogo que nos permita alcanzar un acuerdo. Desafortunadamente esto no ha sido posible hasta el momento", señaló Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla.

Y, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia matutina:

"Yo conozco Santa Rita, ahí me quedé a dormir, en el Éxodo, y me conocen bien, hay quienes están supuestamente defendiéndolos y nosotros no vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas.

Porque además no se debe olvidar en el que presupuesto es dinero del pueblo y no estoy de acuerdo en que lo que decía un antigua político de que un conflicto que se resuelve con dinero con dinero no es conflicto, el que parte y comparte se queda con la mejor parte.

Ojalá acepten las condiciones que son justas y que también estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero nosotros no vamos a ceder a chantajes".

El presidente también señaló el miércoles que hay un abogado, del cual no quiso mencionar el nombre, que quiere sacar provecho económico de esta situación.