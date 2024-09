¿Por qué no hay botes de basura en el Metro de la CDMX?

Vas transitando por alguna de las 12 líneas del Metro y llevas basura contigo, pero no hallas algún bote o contenedor para depositarla, por lo que no te queda más que cargarla hasta que encuentres el lugar adecuado para tirarla. Pero durante el camino te preguntas, ¿por qué no hay espacios para arrojar la basura en este transporte público?

Te contamos las razones por las que no hay botes de basura en el Metro de la CDMX.