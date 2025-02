Johanne Sacreblu llega a Cinedot; ganancias irán a asociaciones civiles

Pero una producción no interfiere con la otra. Estévez afirma que no ven conflicto en mantener en cartelera ambas producciones, y su intención no es emitir juicio; eso le corresponde al público.

Estévez comentó que el acuerdo con Aurora es que una parte de las ganancias se dirijan a asociaciones civiles, aunque no especificaron a cuáles. Consideraron cobrar menos por las entradas debido a la corta duración de la película, sin embargo con la intención de recaudar más fondos, decidieron mantener el precio normal de los boletos.

No hay tiempo de crear una palomera de Johanne Sacreblu, pero tal vez logren tener un vaso conmemorativo de refresco. (Facebook Cinedot)

Asimismo han estado al pendiente de propuestas de palomeras que usuarios han desarrollado y compartido en redes sociales, pero debido a costos y tiempos, no lo contemplan como algo viable. No obstante, consideran posible la creación de un vaso de refresco con la identidad de Johanne Sacreblu, como parte del recuerdo que pueden llevarse los espectadores que visiten los cines.

La carrera por la asistencia al cine en México

En 2025 Cinedot cumplirá cuatro años. Hasta ahora su único complejo en la Ciudad de México se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, pero su presencia se extiende por el Estado de México, Querétaro y hasta Tijuana. En unos meses tendrá su octavo complejo, en Tlaxcala.

Frente a las cadenas que han dominado el mercado mexicano desde hace varios años, la estrategia de Cinedot consiste en recuperar espacios donde antes había un cine, pero debido a la pandemia u otras razones, esos complejos fueron cerrados. Dicha estrategia les permite retornar el cine a comunidades, y al mismo tiempo, reducir el costo de la inversión.

Como lo dijimos desde el día uno, (queremos) convertirnos en la tercera cadena de cines (en niveles de asistencia). Ya estamos en el cuarto lugar, nos falta poco Ramón Estévez, director general de Cinedot

Para que la estrategia funcione, Cinedot no desconoce que debe mantenerse de las grandes producciones cinematográficas y taquilleras, pero como marca les es importante ofrecer alternativas de contenido para sus audiencias, con una programación que brinde espacio a producciones locales, independientes y alternativas.

“Este tipo de acciones como Lado B, promover producciones locales o pequeñas en estos cines, es parte de lo que queremos identidad de la marca, que la gente sienta que en este cine puede encontrar algo distinto”.