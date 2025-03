Arqueólogos hallan estructuras mayas en X’baatún, Yucatán

“En la sexta temporada (de trabajos), que realizamos en diciembre pasado, descubrimos un edificio de unos 12 metros de alto con detalles constructivos, escaleras, accesos y un pozo de saqueo en la parte de arriba”, comentó el arqueólogo español Juan García Targa, codirector del Proyecto X´baatún, a la agencia de información EFE.

El sitio forma parte de la reserva ecológica de Oxhuatz, con 554 hectáreas de extensión, un cenote de aguas azules, tres lagunas y ocho pantanos. Se estima que su ocupación abarcó del Preclásico Tardío (300 a. C al 200 d. C.) al Posclásico Temprano (1000 al 1200 d. C).

Desde que se constituyó el Parque Oxhuatz, en 2018 se alió con un equipo arqueológico liderado por especialistas de México y España para profundizar el conocimiento de la zona, distribuido en 5.5 kilómetros cuadrados. Según García Targa, la zona es equiparable a la Barcelona romana.

Con este descubrimiento se logró actualizar el mapa del sitio prehispánico inscrito desde 1980, en el Atlas Arqueológico de Yucatán.

“La estructura 16 que es tipo palaciega es importante, porque no estaba registrada en el Proyecto Izamal (investigaciones realizadas en 1994 y 2005), nadie la había visto”, detalló García Targa. Su temporalidad será dada a conocer posteriormente.

El investigador explicó a la agencia española que también localizaron plataformas de élite por vuelos de dron cerca de la muralla y comenzaron un nuevo levantamiento topográfico, liderado por Héctor Hernández, catedrático de la Universidad Autónoma de Yucatán, y tres de sus estudiantes.

“El proyecto, desarrollado desde hace seis años, además de reconocer las estructuras, busca ampliar todo el plano y comprender su patrón de asentamiento, los materiales y la cronología. Cada temporada, el ‘lugar donde se recoge agua’ (el significado de su topónimo maya), nos sorprende con nuevos aspectos”, menciona Geiser Gerardo Martín Medina, colaborador del Centro INAH Yucatán y del equipo de investigación.

El arqueólogo mexicano Martín Medina hizo fichas de derrumbe en estructuras halladas en 2024, y el investigador e historiador español Xavier Sicart Chavarría continuó con el proyecto de fotogrametría.

García Targa, junto con la ceramista Carmen Varela Torrecilla, de la Universidad de Cantabria, tienen a cargo el Proyecto X´baatún, reveló que se tomaron muestras de sedimentos cerca de las plataformas palaciegas y estructuras donde vivió la élite de ese pueblo.

“Ahora, la especialista Carmen Varela analizará los tiestos y hará una clasificación preliminar para perfilar los contextos cronológicos de cada uno de los pozos de sondeo que se hicieron cerca de la muralla”, precisó.