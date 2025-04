Las polémicas de Mario Vargas Llosa: de la dictadura perfecta a dimes y diretes con AMLO

El gobierno peruano decretó "Duelo Nacional el día 14 de abril" y anunció banderas a media asta en locales estatales con motivo del deceso, indicó un Decreto Supremo divulgado a medianoche.

La familia no indicó la hora ni las causas del deceso, pero el laureado escritor tenía su salud resquebrajada desde que volvió a la capital peruana en 2024 tras dejar Madrid.

"Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida", dijo el escritor cuando recibió el premio Nobel de Literatura en diciembre de 2010.

La vida de Vargas Llosa también tuvo polémicas, principalmente por sus posicionamientos políticos y sociales sobre la realidad latinoamericana y que provocaron debates de alto nivel en el plano intelectual.

A continuación te contamos algunos momentos polémicos de Vargas Llosa.

Momentos y frases polémicos de Mario Vargas Llosa

México es la "dictadura perfecta"

"Yo no creo que se pueda exonerar a México de la tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México encaja dentro de esa tradición como un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta forma: México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, la Unión Soviética, Fidel Castro, es México porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede no parecer una dictadura pero tiene todas las características de una dictadura".

Con esta frase, el escritor peruano dijo su pensar sobre la permanencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, que fue por varias décadas en México.

El comentario, dicho en 1990, causó polémica porque lo hizo en un programa de Televisa (en ese entonces dominante en el mercado) y porque fue cuestionado por el Nobel mexicano Octavio Paz, quien rechazó, por "imprecisa", la tesis de Vargas Llosa.

Paz explicó que las dictaduras latinoamericanas tenían el común denominador de haber sido militares, situación que no sucedió en México: "En México no ha habido dictaduras militares, pero sí hemos padecido la dominación hegemómica de un partido, esto es una distinción fundamental y esencial".

Dimes y diretes con AMLO

En 2019, entrevista con el diario Reforma , Vargas Llosa dijo que aunque la "dictadura perfecta" del PRI ya cayó una vez, podría estar de regreso con el gobierno de López Obrador. "No era tan perfecta, porque finalmente la dictadura desapareció, pero lo que es terrible es que vaya a resucitar, ¿no? Porque yo tengo un poco la impresión de que López Obrador es como la resurrección del PRI, del PRI que formó parte de su juventud", dijo el escritor.

En respuesta, el entonces presidente dijo que en lo político, Vargas Llosa ha involucionado.

"Mario Vargas Llosa es un buen escritor, lo respeto; en lo político creo que ya es hasta monárquico, ha involucionado, pero eso es otro asunto, es un gran escritor, extraordinario", comentó López Obrador

En septiembre del 2021, Vargas Llosa criticó los ataques hacia el periodismo que hacía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", dijo.

Pandora Papers

En 2021, el escritor peruano fue vinculado con transferencias de recursos a un paraíso fiscal mediante el cual habría gestionado su patrimonio, tanto el proveniente de sus obras como por la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres.

De acuerdo con Pandora Papers, el peruano fue el último titular de Melek Investments, una empresa offshore registrada en 2015 en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue utilizada, según la documentación, para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus numerosas obras y la venta de varios inmuebles.

Cuando la empresa se creó, Vargas Llosa no vivía en España ni en Perú, los dos países de los que tiene nacionalidad. Pero cuando en 2017 se hizo residente fiscal en España, la cartera de inversión ya estaba a su nombre –no al de Melek Investments– y así fue declarada ante las autoridades fiscales.

Un día antes de que le fuera otorgado el Nobel en 2010, un intermediario pidió cambiar el accionariado de esa empresa, que pasó a ser propiedad de dos ciudadanos rusos. Más tarde, Vargas Llosa aseguró no haber tenido nunca una sociedad offshore y que todo se trataba de un malentendido.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung dieron a conocer que Vargas Llosa y Patricia Llosa Urquidi aparecían en los Panama Papers por haber llegado a reservar una sociedad offshore con Mossack Fonseca, en 2010.

Deudas al fisco

En 2018, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria española reclamó 1.8 millones de dólares a Mario Vargas Llosa, una deuda con la que el escritor no estaba de acuerdo.

Una maniobra realizada por consejo de sus abogados y le obligó al escritor a pedir una hipoteca privada y presentar las escrituras de la casa que posee en el centro de Madrid como aval por la cantidad que le reclama Hacienda.

La casa en cuestión, que Vargas Llosa se quedó tras su separación de Patricia Llosa, no está sin embargo a nombre del Nobel, sino de una sociedad holandesa de la que es el accionista mayoritario.

Genio intelectual

Vargas Llosa planificó las acciones a seguir en caso de su muerte y dejó instrucciones a sus hijos, dentro de las cuales resalta que no habrá ceremonia pública.

El autor de la obra maestra "Conversaciones en la Catedral" pidió también ser incinerado y despedido en privado por la familia y amigos cercanos.

"Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones", indicó la familia.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, lamentó el fallecimiento y señaló que "su genio intelectual y su vastísima obra permanecerán como legado imperecedero para las futuras generaciones".

El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, describió a Vargas Llosa como "maestro de la palabra, gran cronista de Hispanoamérica y agudo intérprete de sus rutas y destinos". Añadió que "su profusa y profunda obra literaria queda como un enorme legado para Latinoamérica y el mundo".

"Entristecido al enterarme del fallecimiento del gran escritor e intelectual peruano Mario Vargas Llosa", anotó en la red X el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien destacó que "sus temas e intereses eran atemporales y universales, como lo reconoció su Premio Nobel de Literatura".

"Ha fallecido Mario Vargas Llosa, un Maestro de Maestros. Nos deja obra, admiración y ejemplo. Nos deja derrotero para el futuro", escribió también en X el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor de la monumental "Un mundo para Julius" y amigo de Vargas Llosa, señaló a RPP que su partida es "un duelo para Perú".

"Nadie nos ha representado tanto como él en el mundo por su obra en general, su terquedad, su limpieza, su enormidad", añadió.

Con información de agencias