7-Land: una experiencia llena de adrenalina y diversión familiar

De este modo, 7-Land convirtió el espacio en un dinámico arcade gigante donde el compañerismo entre los jugadores fue evidente, para fomentar la conexión entre la comunidad gamer y darles la oportunidad de canjear los tokens ganados en diversas atracciones por premios exclusivos.

El día incluyó un recorrido por títulos clásicos, desde Street Fighter, Pacman, Pump It Up y King of Fighters, hasta la vanguardia interactiva con Console Empire. Igualmente, las novedades en consolas tuvieron a Super Smash Bros., Rock Band y la realidad virtual de VR Matrix, así como retos ninja, partidas de Tetris, entre otros.

También, la emoción se elevó con un torneo TCG Pokémon, diseñado tanto para expertos estrategas como para los fans entusiastas de este universo digital. Y por supuesto que las retas en el aclamado Call of Duty inyectaron una dosis extra con un 1 vs. 1 contra el jugador internacional DeusAmir. El premio para el ganador fue de 25,000 pesos.

La celebración en 7-Land

Mientras la adrenalina recorría las zonas de juego, el ambiente en el escenario principal se encendió con la participación del youtuber Swaggron333, Rochababyface1, el campeón de Pokémon GO! y los integrantes del equipo de 7-Eleven Gaming, MartoGalde y Richie1409.

Por su parte, el escenario alterno fue ideal para el Meet & Greet con Alana y Barca, presidentes de la Raniza FC, y para el Random Kpop Dance, donde los asistentes demostraron sus mejores pasos de baile con la guía de los campeones de la edición anterior de 7-Land.

La creatividad y fantasía del cosplay brilló en la pasarela estelar del Concurso de Caracterizaciones de Personajes, conducido por Nanaki Cosplay. El panel de expertos que eligió a los triunfadores incluía a figuras como Fanini RB, Pato Lagarda y HeyJezzieCos. (Cortesía)

Para mantener la energía al máximo, los antojos fueron variados, como la pizza de 7-Eleven directamente de los food trucks dispuestos para la ocasión, además de las botanas 7-Select, el Café Select y más productos.

En la música, Los Shinigamis del Norte pusieron a bailar a todos con canciones inspiradas en el universo gamer y el anime, mientras que el famoso streamer “El Mariana” se encargó de cerrar el evento con una auténtica fiesta de sonidero.