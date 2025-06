Ella es Lauren Sánchez, periodista y esposa de Jeff Bezos, fundador de Amazon

¿De dónde es Lauren Sánchez?

Lauren Wendy Sánchez nació el 19 de diciembre de 1969 en Alburquerque, Nuevo México, pero se crió en California. Es mexicana-estadounidense de tercera generación, y de acuerdo a declaraciones que hizo en 2017 para The Hollywood Reporter, proviene de una familia de escasos recursos.

"Veníamos de la nada. Solía ​​dormir en la parte trasera del auto de mi abuela cuando ella iba a limpiar casas", mencionó.

Sus padres se dedicaron a la industria de la aviación, un sector que la inspiró más tarde para fundar su empresa.

Lauren de joven

Estudió en El Camino Collage, una institución de educación superior en Alondra Park, California, y posteriormente en la Universidad del Sur de California, en la carrera de periodismo. No obstante, en 1994, con 25 años, abandonó la carrera para incursionar en el periodismo audiovisual como asistente en el canal KCOP-TV en Los Ángeles.

Posteriormente apareció en otros programas como en Extra, copresentadora en Good Day LA. Sánchez consiguió un puesto en Fox Sport Net, donde obtuvo una nominación al Emmy por su programa Going Deep. En 1999, ganó el galardón por su trabajo como presentadora del concurso de baile So You Think You Can Dance.

Cuando Lauren Sánchez tenía 40 años, dejó los micrófonos para convertirse en piloto de helicóptero, tras obtener la licencia, inspirada en su padre, quien era instructor de vuelo.

En 2016, creó Black Ops Aviation, una empresa orientada a producción cinematográfica aérea. Lauren Sánchez fue la primera mujer en liderar una compañía como esta.

"Este campo está dominado por hombres", afirmó en una entrevista con la revista Hollywood Reporter en 2017. "Pero no hay nada físico en pilotar un helicóptero. No hay ninguna razón para que las mujeres no puedan hacerlo", apuntó.

En 2025, Sanchez fue una de las seis mujeres que viajaron al borde del espacio a bordo del cohete Blue Origin NS-31, de Jeff Bezos.

La historia de Lauren y Jeff Bezos

Los rumores sobre el romance entre Bezos y Sánchez comenzaron a principios de 2019, cuando ambos estaban casados y mantenían una relación en secreto.

La boda entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez duró 3 días en Venencia, con un costo de 50 millones de dólares.

(Foto: Danny Moloshok/Reuters)

En enero de ese año, Bezos y MacKenzie Scott anunciaron su divorcio y su intención de seguir siendo "amigos". Meses después, Sánchez también solicitó su divorcio con el agente de Hollywood, Patrick Whitesell.

Durante ese año, Jeff Bezos acusó al medio National Enquirer de chantaje, para evitar la publicación de fotos y mensajes privados con Lauren Sánchez. Más tarde se reveló que el hermano de ella vendió el contenido por 200,000 dólares.

En 2023, ambos anunciaron su compromiso.

Este viernes 27 de junio de 2025, se casaron en una ceremonia extravagante en Venecia, que duró tres días, con la presencia de varios invitados famosos y de protestas de activistas locales.

Con información de AFP.