¿Cuál era la fortuna de Hulk Hogan y cómo se compara con The Rock y John Cena?

¿De cuánto era la fortuna de Hulk Hogan?

De acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth, el fundador de la Hulkamania tenía, al momento de su muerte, una fortuna estimada en 25,000,000 de dólares (aproximadamente 463 millones de pesos). Aunque es una cifra considerable, está lejos de lo que llegó a generar en la cima de su carrera.

Durante los años 80 y 90, Hogan fue la principal figura de la entonces WWF (hoy WWE), y su imagen fue clave para convertir a WrestleMania en uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Su histórica lucha contra André the Giant en WrestleMania III sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos de la lucha libre profesional.

Carrera en cine y televisión.

Hogan dio el salto al cine en 1982 con un papel memorable como “Thunderlips” en Rocky III, que lo introdujo ante una audiencia más amplia y le permitió abrirse camino en Hollywood. Posteriormente protagonizó otras películas como Mr. Nanny, Suburban Commando y Santa with Muscles.

En TV, encabezó el programa de acción Thunder in Paradise y más tarde el reality Hogan Knows Best, que expuso su vida familiar a millones de espectadores.

Hulk Hogan fue pieza clave para que WrestleMania se consolidara como un evento masivo de alcance global. (Carlos Barria/REUTERS)

Empresas y negocios

En el terreno empresarial, Hogan lanzó varias compañías como Hogan Energy, su marca de bebidas energéticas; Pastamania, un restaurante temático que abrió en los 90; y Hogan Nutrition, dedicada a suplementos alimenticios. Aunque algunas no prosperaron, reflejan su visión para extender su legado fuera del ring.

Pérdida de fortuna

Su fortuna, sin embargo, se redujo con el tiempo. Hogan declaró haber perdido “cientos de millones de dólares” debido a malas inversiones, demandas legales, negocios fallidos y su divorcio en 2009 de Linda Claridge, quien recibió el 70% de sus activos líquidos, el 40% de sus empresas y varias propiedades. Entre ellas, una mansión frente al mar en Belleair, Florida, que vendió en 2012 por 6.2 millones de dólares, muy por debajo del precio inicial.

Comparación con otros íconos del wrestling

A pesar de los altibajos financieros, Hogan logró mantenerse activo en los últimos años gracias a regalías de la WWE, acuerdos de imagen y participaciones en convenciones. Aunque su fortuna no iguala la de figuras como The Rock o John Cena, su papel como pionero en la era moderna del wrestling lo convirtió en una leyenda indiscutible.

Por ejemplo, Dwayne “The Rock” Johnson, quien dominó la WWE a finales de los 90 e inicios del nuevo milenio antes de dar un salto exitoso a Hollywood, posee actualmente una fortuna estimada en 800,000,000 de dólares.

John Cena, otro gran luchador que también entró al cine y la televisión, acumula una fortuna de 80,000,000 de dólares.

En contraste, Ric Flair, contemporáneo de Hogan y figura clave en los años 70 y 80, tiene una fortuna mucho menor, estimada en apenas 500,000 dólares. Esto habla del gran impacto y la envergadura que tuvo Hogan en su momento, ya que, a pesar de los altibajos, mantuvo una fortuna bastante envidiable.